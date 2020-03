Groepen mensen die een onderlinge afstand aanhouden van 1,5 meter, krijgen toch geen boete. Eerder op donderdag meldde Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, dat dat het geval zou zijn, maar dat klopt niet, meldt een woordvoerder van het Veiligheidsberaad aan NU.nl.

Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, vertelde donderdagmiddag kort na een bijeenkomst tegen NU.nl dat iedereen die zich in de publieke ruimte in een groep van drie of meer mensen bevond een proces-verbaal riskeerde.

Op de vraag of het verbod ook gold voor bijvoorbeeld een yogaclubje van tien personen, dat zich wel netjes houdt aan een onderlinge afstand van 1,5 meter, reageerde hij: "Als je in groepsverband van drie of meer bent, dan mag dat inderdaad niet."

Na het publiceren van de noodverordening kwam Bruls' woordvoerder daar echter op terug. "Dat was een misverstand", zegt ze. "Je mag als groep samenkomen, zolang je maar 1,5 meter afstand van elkaar houdt."

Gezien de maatregelen van het kabinet is het de vraag of het verstandig is om als groep samen te komen - ook al houdt die zich aan de afstandsregel - aangezien het advies om zoveel mogelijk aan sociale onthouding te doen nog steeds van kracht is. Op die manier moet verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk worden voorkomen.

109 Video 1,5 meter afstand, of toch 2? Waarom dit per land verschilt

Burgemeesters wilden duidelijkere maatregelen

In het Veiligheidsberaad zitten de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's van Nederland. Die voorzitters zijn allemaal burgemeester van een grote stad in zo'n veiligheidsregio.

De burgemeesters kwamen donderdagmiddag bij elkaar om te overleggen over de aanvullende maatregelen die minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maandagavond afkondigde.

Die maatregelen hielden in dat burgemeesters konden besluiten om groepen in bepaalde, aangewezen gebieden, een boete van maximaal 400 euro te geven als ze niet een onderlinge afstand aanhielden van 1,5 meter.

De burgemeesters vonden dit te onduidelijk en besloten om die maatregel in te voeren voor niet alleen aangewezen gebieden, maar de hele openbare ruimte.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.