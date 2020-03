Het aantal coronapatiënten op Nederlandse intensivecareafdelingen is donderdag gestegen naar 761, meldt de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Dat zijn er 117 meer dan woensdag, toen lagen er 644 mensen met COVID-19 op de intensive care (ic). Het is opnieuw de grootste toename tot nu toe.

Momenteel zijn er 1.150 intensivecarebedden beschikbaar, wat volgende week uitgebreid moet worden naar 1.600. Dat blijkt uit een schatting van het NVIC. Hiervan zijn de meeste bedden bestemd voor patiënten van het coronavirus, de rest voor andere patiënten. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei donderdag tijdens een Kamerdebat dat het haalbaar moet zijn om die zestienhonderd bedden volgende week te realiseren.

Om de beschikbare capaciteit optimaal te gebruiken moeten patiënten over verschillende ziekenhuizen worden verspreid. Zo werden verschillende patiënten in de brandhaard Noord-Brabant al overgebracht naar andere provincies.

Naast het tekort aan bedden vrezen intensivecareafdelingen ook een tekort aan beademingsmachines. Defensie zal er veertig beschikbaar stellen en zelfstandige klinieken leveren er gezamenlijk zeventig, meldde minister De Jonge woensdag in een Kamerbrief (pdf).

De overheid heeft zelf ook duizenden apparaten besteld, waarvan nog niet zeker is of deze op tijd binnenkomen, en samen met bedrijven probeert de overheid een eigen productie op te zetten. Het NVIC deelde woensdag een handleiding voor leden over hoe beademingsmachines in noodsituaties opgesplitst kunnen worden voor meerdere patiënten.

Intensivecareafdelingen onder druk

NVIC-voorzitter Diederik Gommers gaf woensdag samen met RIVM-baas Jaap van Dissel een toelichting in de Tweede Kamer. Waar er volgens het RIVM een afremming te zien is in de verspreiding van het coronavirus in Nederland, staan de intensivecareafdelingen onder druk.

Het NVIC vreest dat er bij de verwachte piek eind mei 2.200 bedden nodig zijn. Hoewel opschalen naar 1.600 voor 1 april mogelijk moet zijn, wordt de verdere uitbreiding naar 2.200 volgens minister de Jonge "nog spannend".

