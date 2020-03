Dat er in Nederland een tekort aan coronatesten is, is het gevolg van de afhankelijkheid van de Zwitserse farmaceut Roche. Dat bevestigt minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge donderdag in de Kamer na onderzoek van Follow the Money.

De apparatuur waarmee coronatesten worden afgenomen, zijn afkomstig van Roche. Dit bedrijf heeft niet alleen in Nederland, maar ook in veel andere landen een monopoliepositie.

In Nederland heeft Roche volgens Follow the Money 80 procent van de markt in handen. Het probleem is dat laboratoria in Nederland niet alleen van de machines van Roche afhankelijk zijn, maar ook van andere middelen om die apparatuur te kunnen gebruiken.

Een van die middelen is volgens Follow the Money de vloeistof lysisbuffer. De receptuur van de vloeistof is geheim en Roche wil deze niet delen.

De Jonge heeft donderdag in het Kamerdebat over de coronacrisis laten weten met Roche in overleg te zijn om die receptuur in handen te krijgen. Als dit niet lukt, dan overweegt de minister dit af te dwingen met een dwanglicentie.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.