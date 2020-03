Het aantal personen in Nederland dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is met 78 gestegen naar 434, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag in de dagelijkse update. Ziekenhuizen kregen er 315 nieuwe coronapatiënten bij.

Woensdag meldde het RIVM 341 nieuwe ziekenhuisopnames. In totaal zijn er nu 2.151 coronapatiënten opgenomen of opgenomen geweest.

Niet alle 78 genoemde personen zijn in de afgelopen 24 uur overleden. Er zitten ook meldingen van enkele dagen geleden tussen. De overlijdensgevallen worden niet altijd direct geregistreerd.

Het aantal bevestigde besmettingen is met 1.019 opgelopen tot 7.431. Woensdag was het virus bij in totaal 6.412 personen in Nederland vastgesteld. Het RIVM meldde toen tachtig sterfgevallen.

Volgens het RIVM neemt het aantal overledenen en het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten "minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten". Het RIVM zegt dat dit erop wijst dat de genomen maatregelen invloed hebben op de snelheid van de verspreiding van het virus.

Minste infecties in Friesland en Drenthe

Nog altijd wonen de meeste positief geteste personen in de provincie Noord-Brabant. Op dit moment gaat het om 2.161 mensen. Na Brabant hebben Zuid-Holland (1.042) en Noord-Holland (1.029) de meeste besmettingen. Friesland (71) en Drenthe (72) melden de minste infecties.

Het werkelijke aantal besmettingen met het COVID-19-virus ligt overigens hoger. Door de beperkte testcapaciteit kan niet iedereen getest worden. Met name patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen en zorgverleners worden getest.

'Verspreiding lijkt af te remmen'

Volgens het RIVM vlakt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames mogelijk af. Dat kan erop wijzen dat de snelheid waarmee het virus zich verspreidt voorzichtig afneemt, meldt het RIVM. Volgens het instituut moet de komende dagen blijken of er inderdaad sprake is van een afvlakking.

RIVM-baas Jaap van Dissel zei woensdag tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamer dat het erop lijkt dat de verspreiding van het coronavirus in Nederland is afgeremd en stabiliseert. Van Dissel zei "een positieve trend" te zien waarbij een besmette persoon het virus gemiddeld maar op één persoon overdraagt, in plaats van op twee of drie anderen. Wel benadrukte hij dat het om schattingen gaat.

