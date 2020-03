Ten tijde van de COVID-19-pandemie domineert slecht nieuws nog vaker dan gebruikelijk de voorpagina van NU.nl. Toch is er ook weleens positief nieuws rond het coronavirus te melden. Daarom maken wij een paar keer per week een overzicht.

Helft minder ongelukken

Het aantal verkeersongelukken in Nederland is door de coronacrisis "aanzienlijk afgenomen", zegt de politie. Zo vonden vorige week twee keer zo weinig ongevallen plaats als in dezelfde week vorig jaar. Ook het aantal meldingen over woninginbraken, fietsendiefstallen en zakkenrollerij daalde de afgelopen week flink.

De reden is volgens de politie het pakket met maatregelen van het kabinet. Doordat veel mensen thuiswerken en veel plekken dicht zijn, is het ook veel rustiger op de weg.

Nederlandse 'patient zero' maakt het weer goed

De eerste bevestigde coronapatiënt van Nederland maakt het goed en is weer aan het werk, vertelde de Tilburgse burgemeester Theo Weterings dinsdag in een uitzending van Jinek. Amper een maand geleden ging een 56-jarige man uit de gemeente Loon op Zand de boeken in als de eerste bevestigde coronapatiënt van Nederland.

Ook het gezin van de man is inmiddels klachtenvrij. De echtgenote en 23-jarige dochter van de man raakten ook besmet met het virus.

95-jarige patiënt uit Italië is hersteld

Niet alleen in Nederland wordt een bijzondere genezing gemeld: in Italië is een coronapatiënt van 95 jaar oud afgelopen weekend hersteld. De hoogbejaarde vrouw is een van de oudste personen ter wereld die is hersteld van het coronavirus.

Vanwege haar hoge leeftijd leek de kans dat ze het zou overleven aanvankelijk niet groot. Tijdens de behandeling ging het echter steeds beter met de vrouw en uiteindelijk werd ze vorige week zelfs genezen verklaard. Afgelopen vrijdag keerde ze weer terug naar huis.

Ze voelt zich goed en gaf complimenten aan de zorgverleners. Volgens de medici die haar behandelden, zal de vrouw volledig herstellen van haar besmetting.

Unilever doneert zeep en desinfectiemiddel

Unilever doneert voor 100 miljoen euro aan zeep, desinfectiemiddel, bleekmiddel en voedsel om de wereldwijde strijd tegen het coronavirus te steunen. Ook krijgen kwetsbare leveranciers eerder hun geld, zodat die zich gedurende deze periode beter kunnen redden.

Daarnaast kunnen kleinere winkeliers die voor hun inkomsten voor een groot deel van Unilever afhankelijk zijn ook op steun rekenen. De multinational zal deze winkeliers kredieten verlenen, zodat ze het hoofd boven water kunnen houden.

Ondernemers doneren mondkapjes

Een groep ondernemers uit Hoorn en omstreken schenkt 100.000 mondkapjes die ze in China hebben besteld aan ziekenhuizen die ze nodig hebben. De mondkapjes komen dit weekend of kort daarna aan op Schiphol.

"Op het moment dat je ziet dat een ramp zich gaat voltrekken en er een tekort is aan noodzakelijk materiaal, dan willen we daar wat aan doen", zegt een van de initiatiefnemers.

Om de kosten te kunnen dekken, zijn de ondernemers een crowdfundingactie gestart. Supermarktketen Deen is een statiegeldactie gestart en laat weten dat ze het opgehaalde bedrag verdubbelt. Mogelijk sluiten andere bedrijven zich nog aan bij het initiatief.

