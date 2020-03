Waarom zijn er zo weinig coronatesten in Nederland? Zijn er wel genoeg bedden op de intensive care? En waarom was de communicatie rond de nieuwe maatregelen zo verwarrend? Hoewel de Tweede Kamer vierkant achter de koers van het kabinet voor de aanpak van de coronacrisis staat, klinkt ook voorzichtige kritiek.

"Helderheid is essentieel voor leiderschap, vooral in crisistijd", zei Rob Jetten (D66) donderdag in het Kamerdebat over de corona-aanpak. De lof voor de tv-toespraak van premier Mark Rutte van vorige week heeft plaatsgemaakt voor milde kritiek.

Er is kritiek op onder meer de warrige persconferentie van afgelopen maandag. Het kabinet kondigde aan de maatregelen te verscherpen en grote evenementen tot 1 juni te verbieden. Tegelijkertijd riep dat vragen op over de eerder aangekondigde regels voor de scholen en horecagelegenheden die tot 6 april gelden. Wat mag wel en wat mag niet?

"Er is geblunderd", concludeerde PvdA-leider Lodewijk Asscher. De kritiek klinkt Kamerbreed. Ook de VVD, ChristenUnie en het CDA vinden dat het beter moet. "De boodschap vanuit het kabinet moet duidelijk zijn", aldus Pieter Heerma (CDA). CU-leider Gert-Jan Segers: "Communiceer helder en voorkom onduidelijkheid."

Zorgen om ic-capaciteit en coronatesten

In voorbereiding op het debat werd de Kamer woensdag bijgepraat door RIVM-baas Jaap van Dissel en Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Waar Van Dissel nog kon melden dat de verspreiding van het virus lijkt af te remmen, had Gommers een verontrustende boodschap. Hij zei dat Nederland op dit moment niet genoeg bedden op de intensivecareafdelingen heeft om de verwachte groei van het aantal ernstig zieke patiënten op te vangen. "Alles kraakt op dit moment", zei Gommers. Volgens hem is een centrale aansturing nodig.

Op 1 april zijn er naar verwachting 1.600 bedden nodig, terwijl er landelijk 1.150 plekken op de ic's zijn. De piek wordt eind mei verwacht, dan zijn er 2.200 bedden nodig.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) herhaalde eerder deze week hoe de ic's er momenteel voor staan, maar kon niet ophelderen of de zestienhonderd bedden op 1 april gereed zijn. "Het wordt spannend", zei hij.

Dat is volgens Asscher niet genoeg: "Ik heb geen behoefte aan een beschrijving van de situatie op dit moment. Ik wil weten wat nu nodig is." Dat geldt niet alleen voor ic-bedden, maar ook voor medische beschermingsmiddelen voor alle zorgverleners.

Ook zijn er vragen over de hoeveelheid coronatesten die Nederland heeft. De Kamer wil weten waarom er in Nederland weinig getest wordt en hoe de capaciteit kan worden opgeschaald.

Kamer wil dwangmiddelen om tests af te dwingen

"De testcapaciteit in Nederland schiet tekort", aldus Jetten. "Wanneer kan Nederland niet op grote schaal testen zoals dat in Zuid-Korea gebeurt?" Wilders: "We moeten meer gaan testen. Waarom doen wij dat niet?"

Het kabinet heeft herhaaldelijk laten weten niet op grote schaal te kunnen testen, omdat er een wereldwijd tekort is. Volgens Asscher mag dat voor het kabinet geen reden zijn om zich erbij neer te leggen. "Dat wij minder testen, moet niet leiden tot de constatering is dat er een tekort is, maar naar hoe je ervoor gaat zorgen dat die tests er komen." Segers: "Doet Nederland genoeg om aan tests te komen?"

Uit onderzoek van Follow the Money bleek eerder op donderdag dat Nederlandse laboratoria vanwege de afhankelijkheid van de Zwitserse farmaceut Roche niet zelf massaal coronatesten kan produceren.

Als farmaceuten weigeren hun receptuur voor de coronatesten vrij te geven, dan moet het kabinet in het belang van de volksgezondheid overgaan tot dwangvorderingen, vindt een meerderheid van de Kamer. "Het kabinet moet alles inzetten, waaronder dwang, om maximaal te testen."

