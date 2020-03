Chauffeurs van bussen en trams zien een toename van wangedrag in het openbaar vervoer sinds ze met een aangepaste dienstregeling rijden vanwege het coronavirus. Volgens Openbaar Vervoer Nederland (OV-NL) gaat het vooral om zwartrijden en intimidatie van chauffeurs, maar er wordt ook opzettelijk gehoest.

Volgens de brancheorganisatie variëren de klachten en komt het voor in het hele land. Om afstand tot de chauffeur te waarborgen, kunnen passagiers in bussen en trams alleen nog de achterdeur gebruiken om in te stappen.

"Veel mensen lijken te denken dat ze dan ook niet hoeven te betalen", zegt OV-NL-voorzitter Pedro Peters. "Het controlemoment bij de chauffeur is verdwenen en daardoor zien we dat het zwartrijden toeneemt."

Vanwege het coronavirus gebruiken veel Nederlanders het openbaar vervoer niet meer. Veel vervoersbedrijven hebben hun dienstregeling aangepast.

Poortjes op perrons weren het grootste deel van de zwartrijders in treinen en metro's. Het probleem speelt zich volgens Peters vooral af in bussen. "We zien problemen met jongelui die zich waarschijnlijk vervelen nu de scholen dicht zijn. Het komt zelfs voor dat jongeren in de bus expres hoesten. In Maastricht werd een chauffeur die een passagier aansprak op wangedrag bespuugd. Ook de abri's worden vaker vernield."

Passagiers kunnen niet meer bij de deur van de chauffeur instappen. (Foto: Pro Shots)

'Goor en vernederend'

Het wangedrag maakt veel indruk op de chauffeurs. "Spugen en bedreigen is zo goor en vernederend", legt Peters uit. "We handhaven nog wel, maar je kunt niet op iedere bus een agent zetten."

De brancheorganisatie hoort ook betere berichten van chauffeurs in het land. Zo ontvangen medewerkers van het openbaar vervoer vaker complimenten en bedankjes voor hun werk. "De problemen blijven gelukkig incidenten, want 98 procent van de mensen gedraagt zich wel normaal. Naast een moreel beroep kunnen we er nu niet veel tegen doen, maar ik wil alle reizigers vragen alsjeblieft normaal te doen."

Minister spreekt afschuw uit

Op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt met boosheid gereageerd op de geluiden vanuit de vervoerders. Minister Cora van Nieuwenhuizen sprak via Twitter haar afschuw uit over de berichten van toenemend wangedrag. "OV-medewerkers zijn een onmisbare schakel. Ze verdienen onze waardering, zeker nu!", schrijft de minister.

Een woordvoerder van het ministerie zegt dat controles een onderdeel zijn om het probleem aan te pakken, maar wijst erop dat het vooral een kwestie van fatsoen is. Het ministerie zegt nauw contact te houden met de vervoerders over het wangedrag.

