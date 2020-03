Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat zich inzetten om de verspreiding van het coronavirus in Caribisch Nederland te voorkomen. Dat heeft minister Hugo de Jonge woensdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Er zijn al verschillende maatregelen van kracht op de eilanden om het aantal

besmettingen te beperken en een verdere uitbraak van het virus te voorkomen.

"Er wordt maximaal ingezet om introductie van het COVID-19-virus in Caribisch Nederland te voorkomen en verspreiding in de landen van het Koninkrijk tegen te gaan", schrijft de minister.

Op Aruba zijn momenteel zeventien mensen positief getest. Op Curaçao zes en op Sint-Maarten twee. Op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn tot nu toe nog geen besmettingen vastgesteld. Minister De Jonge stelt dat er wel rekening moet worden gehouden met een toename van het aantal besmettingen in het Caribisch gebied van het Koninkrijk.

Vliegverkeer sterk beperkt

Eerder deze maand werd het vliegverkeer van, naar en tussen de eilanden al zoveel mogelijk beperkt. Ook gelden er inmiddels verschillende maatregelen op de eilanden die gericht zijn op sociale onthouding. Daarnaast krijgt de zorg voor coronapatiënten in ziekenhuizen voorrang op veel andere zorg.

Minister de Jonge benadrukt dat de zes eilanden door het beperkte vliegverkeer van elkaar afhankelijk zijn om goede zorg te waarborgen. De staatssecretaris van VWS voert nu iedere week overleg met bewindspersonen van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten om te zorgen dat dit goed verloopt. Ook is de staatssecretaris bezig om extra IC-capaciteit en beademingsapparatuur te regelen voor in het Caribisch gebied.

