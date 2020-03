Wie zich waar dan ook in de openbare ruimte in een groep van drie of meer personen bevindt, kan vanaf donderdag worden beboet. Dat hebben de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's, waar alle gemeenten onder vallen, donderdag bepaald.

De boete kan dus ook worden opgelegd als iedereen binnen de groep zich aan de regel houdt om onderling 1,5 meter afstand te houden.

Een woordvoerder van het Veiligheidsberaad, waar de 25 veiligheidsregio's onder vallen, benadrukt dat drie mensen die elkaar toevallig op straat tegenkomen en zich netjes aan de regel van 1,5 meter afstand houden, echt niet zomaar een boete krijgen. "Maar als duidelijk is dat een groep met een doel bijeen is gekomen, zoals yoga of voetbal, dan kunnen ze een boete krijgen."

Maandagavond had het kabinet besloten dat speciale gebieden aangewezen mochten worden waarvoor die regel zou gelden, maar dat vonden de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van veiligheidsregio's te onduidelijk en dus is besloten om de maatregelen aan te scherpen.

De aangescherpte maatregel gaat in zodra de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's hun handtekening onder de nieuwe noodverordering hebben gezet. Volgens Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, waar alle veiligheidsregio's onder vallen, gebeurt dat donderdag nog.

Gezinnen vormen uitzondering

Een uitzondering wordt gemaakt voor gezinnen of huishoudens, vertelt Bruls. "Voor de handhaving is dit verreweg het makkelijkste", legt Bruls uit. "Er is geen onderscheid te maken tussen yogagroepjes of jongens die voetballen. Dat is niet te handhaven en niet te begrijpen."

Jonge kinderen die buiten spelen, moeten dat volgens de nieuwe maatregelen doen onder toezicht van een ouder of voogd.

Ook op huisfeestjes kan gehandhaafd worden, licht de voorzitter van het Veiligheidsberaad toe. "Als mensen in een schuur of studentenhuis een feestje vieren, kan ook ingegrepen worden. Dat is een toevoeging van iets wat nog niet geregeld was."

