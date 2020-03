Ongeveer 20.000 ex-zorgmedewerkers hebben zich aangemeld om bij te springen in de bestrijding van het coronavirus, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) woensdagavond in een Kamerbrief. Daarnaast worden andere coronatests op de markt onderzocht om de testcapaciteit binnen Nederland te vergroten.

De afgetreden zorgminister Bruno Bruins versoepelde vorige week de regels zodat meer verpleegkundigen en artsen per direct weer aan de slag konden. Zo konden verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het zogeheten BIG-register na 2017 was verlopen, alsnog weer aan het werk.

Bruins redeneerde dat de groep de zorg een steun in de rug kon geven. Waar nodig betaalt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bijscholing of een cursus.

In de brief, waarin De Jonge de Tweede Kamer informeert over de laatste stand van zaken rondom de coronacrisis in Nederland, benadrukt de minister dat hij meer testcapaciteit wil creëren.

Onderzoek gedaan naar andere coronatests

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is daarom in opdracht van De Jonge een onderzoek gestart naar andere bestaande coronatests die op de markt verkrijgbaar zijn, waaronder zogeheten sneltesten. Daarnaast wordt een speciaal gezant aangewezen die de productie van tests binnen Nederland moet verbeteren.

De Jonge schrijft in de Kamerbrief dat het opzetten van een productie rondom beademingsapparatuur in Nederland voorspoedig verloopt. "De ontwikkelingen gaan snel. Klinische testen worden nu gedaan en volgende week worden eerste prototypen verwacht."

