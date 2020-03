Het kabinet besluit dinsdag 31 maart over de maatregelen rond het coronavirus na 6 april. Dat maakte premier Mark Rutte woensdagavond bekend tijdens een korte update na afloop van een crisisberaad.

Volgens Rutte wordt dinsdag gekeken hoe Nederland ervoor staat sinds de maatregelen die de afgelopen weken zijn getroffen. Op basis van de situatie op dat moment worden verdere besluiten genomen.

De premier benadrukt dat dit gaat om alle maatregelen die momenteel tot 6 april gelden, waaronder het dichthouden van scholen en horeca en het zoveel mogelijk thuiswerken.

De enige maatregel die al is verlengd tot 1 juni, is die voor het houden van bijeenkomsten waarvoor een vergunning nodig is. Rutte meldde deze maatregel maandag tijdens een persconferentie. Tot juni zijn deze bijeenkomsten niet toegestaan, ook als er minder dan honderd mensen aanwezig zijn.

Ook benadrukte de premier tijdens de update dat er een duidelijk verschil te merken is in vergelijking met afgelopen weekend met betrekking tot het naleven van de maatregelen. Volgens Rutte worden de gemaakte afspraken en voorschriften sinds maandag duidelijk beter nageleefd. Mensen houden zich meer aan de 1,5 meterregel.

Daarnaast herhaalde Rutte tijdens het persmoment wanneer mensen in thuisquarantaine moeten, omdat deze maatregel volgens hem maandag werd ondergesneeuwd in de publiciteit. Rutte benadrukte dat het hele gezin moet thuisblijven wanneer één persoon last heeft van koorts of benauwdheid, behalve gezinsleden die in een vitale sector, zoals in de zorg of bij de politie, werkzaam zijn.

109 Video 1,5 meter afstand, of toch 2? Waarom dit per land verschilt

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.