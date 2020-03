Het groeiend aantal coronapatiënten op Nederlandse intensivecareafdelingen brengt met zich mee dat ziekenhuizen veel meer afval produceren. Zo verbrandt ziekenhuisafvalverwerkingsbedrijf ZAVIN in Dordrecht gemiddeld tien afvalvaten (van 50 à 60 liter) per coronapatiënt op de ic per dag, vertelt directeur Ron Roffel in gesprek met NU.nl.

Momenteel liggen honderden mensen met COVID-19 (de ziekte veroorzaakt door het coronavirus) op de ic. Per dag gaat het dus om duizenden vaten, die voornamelijk vol zitten met mondkapjes, beschermende kleding en handschoentjes. Dit afval gaat met ton en al de oven in.

Ondanks dat de druk er bij ZAVIN volledig op staat, heeft het bedrijf volgens Roffel nog genoeg capaciteit om het afval te verwerken. "Maar op het moment dat dit echt heel lang gaat duren komt er wellicht een moment waarop we moeten heroverwegen hoe we met dit afval om moeten gaan", zegt hij.

Ziekenhuizen leveren hun afval in blauwe gesealde tonnen aan. Medewerkers van ZAVIN lopen hierdoor niet het gevaar om besmet te raken. Toch kiest het bedrijf er momenteel voor om het corona-afval met voorrang te verwerken, "vanwege wat extra veiligheid", zegt Roffel. "We hebben al onze klanten daarom gevraagd om vaten met corona-afval te markeren met een C."

Vraag naar vaten verdubbeld

Verpakkingsproducent Mauser Benelux B.V. in Oosterhout (Noord-Brabant) maakt en levert de kunststof vaten aan ziekenhuizen in Nederland en in Europa. Door de coronacrisis is de vraag "ongeveer verdubbeld", zegt operationeel directeur Dennis Vermeulen van de medische bedrijfsafdeling.

"We hebben volledig opgeschaald. Per week maken we momenteel tegen de 200 duizend vaten", vertelt hij. Vanwege die enorme piek heeft de producent enkele andere bedrijven in de kunststofindustrie gevraagd om mee te draaien. "Het is alle hens aan dek."

Naast vaten maakt Mauser ook grote containers en jerrycans voor chemiebedrijven, die schoonmaak- en desinfecterende middelen maken. Ook de vraag hiernaar is door het coronavirus gestegen.

In totaal produceert het bedrijf nu 800 ton kunststof per week. De machines draaien "volle bak" en per dag vertrekken zo'n 120 vrachtwagens richting ziekenhuizen en andere klanten. "We moeten alle zeilen bijzetten - om in maritieme termen te blijven", zegt Vermeulen tot slot.

