Het Leger des Heils maakt zich door de verspreiding van het coronavirus grote zorgen over het welzijn van daklozen in Nederland, vertelt een woordvoerder van de opvanglocaties woensdag aan NU.nl.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept alle Nederlanders sinds enkele weken op om zo veel mogelijk thuis te blijven om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Maar volgens de woordvoerder van het Leger des Heils kan je dat lastig zeggen tegen deze groep mensen. "Voor veel van hen is buiten hun thuis", zegt hij.

In Nederland zijn momenteel zo'n 40.000 daklozen. Doordat de daklozen in en uit blijven lopen, zijn ze lastig te monitoren en lopen ze een groot risico om het virus op te lopen. "In principe verzorgen wij kortdurende opvang. Mensen verblijven hier een dag of een nacht", zegt de woordvoerder.

Toch probeert het Leger des Heils de daklozen zoveel mogelijk te controleren op symptomen van het COVID-19-virus en worden ze zo goed mogelijk verzorgd op de locaties.

Tijdelijk extra opvanglocaties

Ook is het Leger des Heils in samenwerking met gemeentes en Rode Kruis bezig om tijdelijke opvanglocaties voor de daklozen te regelen. Zo is er bijvoorbeeld al een sporthal in Amsterdam ingericht voor opvang. "Maar er zijn 40.000 plekken nodig om alle daklozen op te vangen", zegt de woordvoerder.

Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijke quarantaine- en isolatielocaties waar daklozen bij wie het virus is vastgesteld, kunnen herstellen.

Voor zover bekend zijn er onder daklozen in Nederland nog weinig tot geen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Ook onder medewerkers zijn er tot nu toe weinig tot geen besmettingen bekend, zegt de woordvoerder. Hij verwacht echter dat dit zeker nog wel zal veranderen.

