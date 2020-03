Iran vreest een tweede golf van besmettingen met het coronavirus, heeft een regeringswoordvoerder woensdag gezegd. Het dodental als gevolg van het coronavirus liep van dinsdag op woensdag op met 143, naar een totaal van 2.077 mensen.

"Helaas hebben sommige Iraniërs het advies van het ministerie van Gezondheid genegeerd en hebben zij gereisd tijdens de nieuwjaarsvakantie", zei woordvoerder Ali Rabei volgens de Iraanse staatstelevisie.

Iraanse regeringsfunctionarissen waarschuwen al langer dat veel Iraniërs weigerden hun plannen voor de vakantie, die op 20 maart begon, te wijzigen. Traditioneel reizen veel mensen dan naar de Iraanse zuidkust.

De Iraanse regering heeft extra maatregelen genomen. President Hassan Rouhani heeft nieuwe reizen tussen steden verboden. "Overtreders zullen juridisch worden geconfronteerd", zei zijn woordvoerder.

"Dit nieuwe plan is streng en zal reizen aan banden leggen en lastig maken en mensen die al gereisd hebben aansporen sneller terug naar huis te keren", zei de Iraanse president tijdens een vergadering die op de staatstelevisie werd uitgezonden.

Hij kondigde aan dat er ook beperkingen zullen komen voor Sizdah Bedar, een feestdag op 1 april die traditioneel wordt gevierd met een picknick in de natuur. Mogelijk worden alle parken gesloten, aldus de Iraanse president.

Nog geen lockdown in Iran

Volgens Rouhani zullen meer ingrepen volgen. Een lockdown is er nog niet in Iran, maar scholen, universiteiten, sportcentra en culturele instellingen zijn gesloten.

Het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus in Iran is opgelopen tot 27.017. Rouhani en zijn regering stellen dat de situatie onder controle is, hoewel veel Iraniërs die lezing in twijfel trekken.

