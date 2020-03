Het aantal coronapatiënten op Nederlandse intensivecareafdelingen is opnieuw gestegen, meldt de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) woensdag. Momenteel liggen 644 mensen met COVID-19 op de ic. Dat zijn er 98 meer dan op dinsdag, een stijging van ongeveer 18 procent.

Eerder op woensdag gaven RIVM-baas Jaap van Dissel en NVIC-voorzitter Diederik Gommers een toelichting in de Tweede Kamer. Hoewel hierbij werd gemeld dat de verspreiding van het coronavirus in Nederland lijkt te zijn afgeremd, was er desondanks slecht nieuws over de nog beschikbare ic-capaciteit in Nederland.

Gommers zei landelijke aansturing en urgentie bij ziekenhuizen buiten de brandhaarden in Noord-Brabant te missen. "Brabant staat met de rug tegen de muur", aldus de voorzitter woensdagmorgen. Om de druk op de ic's in deze provincie te verlichten, zijn in de afgelopen dagen patiënten naar ziekenhuizen in andere regio's gebracht.

Op 1 april zullen er naar verwachting 1.600 intensivecarebedden in Nederland nodig zijn, terwijl er dan 1.150 beschikbaar zijn. Het gaat bij deze schatting om elfhonderd COVID-19-patiënten en vijfhonderd mensen met andere ziekten. Eind mei wordt een piek van 2.200 benodigde bedden verwacht.

Om te voorkomen dat het aantal ernstig zieke patiënten niet het aantal dan beschikbare bedden overschrijdt, is het belangrijk dat alle Nederlanders zich houden aan de verscherpte maatregelen die maandag werden aangekondigd.

