De Europese Unie (EU) kan naar schatting maar 10 procent van de vraag naar medische hulpmiddelen voldoen met de levering uit bestaande voorraden en productie. Dat blijkt uit een intern document in handen van persbureau Reuters. Om toch tegemoet te kunnen komen in de vraag, moet de EU inzetten op importeren van medische hulpmiddelen buiten de grenzen van het gebied.

Er is een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en andere medische hulpmiddelen zoals beademingsapparaten. In het document, dat woensdag door de Europese commissie is verstuurd, wordt de beschikbaarheid van deze hulpmiddelen als "zorgwekkend" beschreven.

De meeste Europese landen hebben een beperkte voorraad en hebben daarnaast te weinig capaciteit om productie van deze middelen op te schalen. Dit tekort loopt verder op als de medische hulpmiddelen niet snel naar de Europese Unie worden geïmporteerd.

Volgens de Europese Commissie wordt er gewerkt aan deals met leveranciers van mondkapjes, beschermende brillen, overalls en andere hulpmiddelen. Deze koopovereenkomsten zijn bijna rond, stelde de commissie dinsdag. Er is een bod gedaan op de medische hulpmiddelen. Twee weken na het tekenen van de koopovereenkomsten moeten de middelen beschikbaar zijn in de EU.

