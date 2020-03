Het coronavirus creëert mogelijk een nieuwe longziekte bij patiënten die blijvende longschade overhouden aan een besmetting. Dat meldt het Longfonds woensdagochtend. De organisatie houdt rekening met een nieuwe groep patiënten.

"Hoewel de piek van het aantal besmettingen nog moet komen, is nu al duidelijk dat een deel van de coronapatiënten blijvende longschade aan het virus overhoudt", schrijft het Longfonds.

Het coronavirus kan veel invloed hebben op de longen van een patiënt. Bij een besmetting hecht het virus zich aan de luchtwegwand, waar vervolgens een ontstekingsreactie ontstaat. Je afweersysteem probeert dan om het virus te verdrijven. Als dat niet lukt, dan kan het virus zich uitbreiden en in je longblaasjes terechtkomen. Je lichaam blijft vervolgens proberen het virus af te weren, maar als dat niet lukt komen er steeds meer ontstekingscellen bij. Meer longblaasjes raken gevuld met ontstekingsvocht. Dat leidt tot zuurstoftekort, waardoor je als patiënt geen lucht meer krijgt.

Omdat COVID-19 een nieuw virus is, is nog veel onduidelijk over toekomstige klachten van herstelde patiënten. Vooral patiënten die op de intensive care terechtkomen en moeten worden beademd, lijken risico te lopen op blijvende schade.

"Er kunnen ontstekingen ontstaan die zorgen voor littekenweefsel op de longen", zegt longarts Leon van der Toorn. "Dit kan betekenen dat er straks veel meer mensen met longproblemen bij komen. Er ontstaat een nieuwe longziekte."

Onduidelijkheid over grootte van nieuwe groep

Het longfonds kan nog niet inschatten hoe groot de nieuwe groep longpatiënten zal zijn. De advieslijn van de organisatie ziet al een grote toename in het aantal vragen sinds het coronavirus Nederland heeft bereikt, en houdt rekening met een verdere toename omdat de piek in het aantal besmettingen nog moet komen.

Longfonds-directeur Michael Rutgers zegt dat de nieuwe longziekte voorlopig Corona Obstructive Lung Disease (COLD) wordt genoemd. "Wij willen mensen met COLD lange tijd gaan volgen voor onderzoek."

Hiermee wil het Longfonds bekijken wat de gevolgen van een coronavirusinfectie op de longen zijn. Ook wordt gekeken naar het leven van de patiënten na herstel. Dit moet leiden tot een nazorg- en behandeltraject, dat rond de komende zomer moet zijn opgezet.

