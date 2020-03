Er zijn volgens Van Dissel ook vragen geweest over het testen van patiënten en de testcapaciteit. Van Dissel: "We kunnen met bloedtesten vaststellen of iemand het virus bij zich heeft gedragen en het maakt dan niet uit of iemand heftige klachten van die besmetting heeft gehad of juist weinig klachten. We kunnen dan ook kijken welke antistoffen het lichaam heeft aangemaakt en hopen daar lessen uit te trekken." Deze testen zijn inmiddels van start gegaan en zullen de komende week nog plaatsvinden. Van Dissel: "We kunnen dan zien hoe COVID-19 zich over Nederland heeft verspreid en welke mensen immuun zijn geworden."