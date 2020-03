Wederom een vraag over het testen. Wat is het gunstige effect van voldoende testcapaciteit? "We zouden allemaal ruime beschikking over testen willen hebben, maar dat gaat in het geval van Nederland om miljoenen testen en die hebben we niet. Als we deze wel hadden, dan zouden we ons beleid beter kunnen afstemmen. Maar het is niet zo dat we, zoals in China, langs de weg zouden gaan staan om mensen te testen." Het antwoord komt er simpelweg op neer dat de testen er nou eenmaal niet zijn en daarom is voor het huidige beleid gekozen.