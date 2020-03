São Paulo, de grootste Braziliaanse stad, is in de strijd tegen het coronavirus in lockdown gegaan. Die maatregel was tegen het zere been van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die inwoners oproept om gewoon te blijven werken en het dagelijkse leven op te pakken. "De massahysterie rondom het virus is veroorzaakt door de media, die mij proberen af te zetten."

Bolsonaro liet al meermaals weten dat hij niet onder de indruk is van het coronavirus, dat hij steevast bestempelt als "een klein griepje". Scholen moeten ook openblijven, omdat het virus alleen gevaarlijk is voor ouderen, zo redeneert de president.

In de nacht van dinsdag op woensdag riep Bolsonaro in een televisietoespraak alle burgemeesters en bestuurders van deelstaten op om de maatregelen naar aanleiding van het virus terug te schroeven. Het dagelijks leven in miljoenensteden Rio de Janeiro en nu ook São Paulo is lamgelegd door de voorschriften. "We moeten terug naar de realiteit", aldus Bolsonaro.

Volgens de Braziliaanse president is de ernst rond het virus gebaseerd op "een verzinsel", hoewel wereldwijd al meer dan 400.000 mensen besmet zijn en meer dan 18.000 patiënten aan COVID-19 bezweken. In Brazilië zijn tot dusver ongeveer 2.000 mensen besmet en 25 patiënten overleden.

Populariteit Bolsonaro neemt af

In opiniepeilingen neemt de populariteit van Bolsonaro sterk af. Tijdens zijn televisietoespraak protesteerden inwoners van São Paulo en hoofdstad Brasília door lawaai te maken met pannen en potten.

De 65-jarige Bolsonaro maakt zich geen zorgen over zijn eigen gezondheid: "Vanwege mijn atletische achtergrond. Ik word na besmetting hooguit verkouden." Enkele personen met wie Bolsonaro contact had, zijn positief getest op het virus. De president is zelf ook tweemaal getest, maar volgens hem waren de resultaten negatief.

