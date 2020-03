Het Witte Huis heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een dringende oproep gedaan aan alle personen die de afgelopen week in New York zijn geweest. De massa's mensen zouden de eerstvolgende twee weken in zelfquarantaine moeten gaan.

De miljoenenstad was de laatste dagen goed voor 60 procent van alle nieuwe bevestigde besmettingen in de Verenigde Staten, schrijven Amerikaanse media.

Grote hoeveelheden inwoners van New York zouden de stad zijn ontvlucht, waardoor gezondheidsexperts vrezen voor een enorme verspreiding van het virus op Amerikaans grondgebied. Een op de duizend New Yorkers zou besmet zijn met het virus, aldus hoofd infectiebestrijding Anthony Fauci in gesprek met Bloomberg.

Gouverneur Andrew Cuomo sprak dinsdagavond over de verspreiding van het virus in zijn staat. "Het gaat als een sneltrein door New York", aldus Cuomo.

In de Verenigde Staten zijn er meer dan 52.000 bevestigde coronabesmettingen en bezweken 680 personen aan de gevolgen van COVID-19. Bijna de helft van alle besmettingen en ruim tweehonderd doden zijn vastgesteld in New York.

'Verenigde Staten kan epicentrum van coronavirus worden'

Volgens Cuomo zijn er veel meer besmettingen in korte duur bijgekomen dan verwacht en heeft hij snel medische benodigdheden nodig van de Amerikaanse regering om de crisis het hoofd te kunnen bieden.

Vicepresident Mike Pence beantwoordde zijn oproep enkele uren later, en vertelde dat er "meer middelen" en vierduizend ventilatoren binnen 24 uur in het gebied worden afgeleverd. Cuomo had eerdere kleinere leveringen, van zo'n vierhonderd ventilatoren, nog bekritiseerd. "Kies jij (Trump, red.) maar welke 26.000 inwoners om het leven komen door te weinig hulpmiddelen."

De gezondheidsorganisatie WHO zei dinsdag dat de Verenigde Staten de potentie hebben om binnenkort het epicentrum van het coronavirus te worden. Desondanks hoopt president Donald Trump dat alles volgende maand weer normaal draait in zijn land.

Trump erkende ernst van virus niet

Trump erkende lang de ernst van het virus niet, en liet in het verleden meermaals weten dat hij zich geen zorgen maakte. Wekenlang hield hij zich bij het standpunt dat "het allemaal wel goed komt".

Toen het virus opdook, bleek de VS gehinderd door grote tekorten aan materialen. Een steunpakket van 2 biljoen dollar, dat momenteel door het Amerikaans Congres wordt geloodst, moet de situatie stabiliseren.

