De beslissing van het kabinet om scholen ook na 6 april dicht te houden, wacht op uitkomsten van een cruciaal rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), vertelt minister Arie Slob (Onderwijs) dinsdagavond bij Op1. Het lijkt aannemelijker dat de scholen langer gesloten blijven, aangezien het RIVM aan Nieuwsuur heeft bevestigd dat het rapport, waar zes weken voor zijn uitgetrokken, dinsdag van start is gegaan.

Het RIVM zegt daarnaast voor 6 april geen uitkomsten te verwachten. Slob klonk gedecideerd over die uitspraak. "Als duidelijk wordt dat het rapport pas na 6 april zal verschijnen, dan zal de maatregel om de scholen nog niet te openen verlengd worden tot een latere datum."

De minister vertelt echter bij Op1 dat er nog niets duidelijk is over de definitieve looptijd van het onderzoek. Mocht het RIVM de volledige zes weken nodig hebben voor het onderzoek, betekent dat voor de scholen dat begin mei als eerste datum in beeld komt voor de heropening.

Medio maart werd het onderzoek door Slob aangekondigd. Het RIVM gaat honderd gezinnen waarin een familielid besmet is geraakt met het coronavirus onderzoeken en focust zich onder meer op de impact die dat heeft op kinderen. De rol van jongeren bij de verspreiding van het virus staat centraal in het onderzoek.

Slob hoopt woensdag een duidelijk antwoord op de vraag te krijgen wanneer uitkomsten van het onderzoek beschikbaar worden. "We willen de beslissing om de scholen te openen nemen op basis van Nederlands onderzoek. Daar wachten we op."

