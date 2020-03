De eerste bevestigde coronapatiënt van Nederland maakt het goed en is inmiddels weer aan het werk, vertelt de Tilburgse burgemeester Theo Weterings dinsdagavond bij Jinek.

Amper een maand eerder ging een 56-jarige man uit de gemeente Loon op Zand de boeken in als de eerste bevestigde coronapatiënt binnen de Nederlandse landsgrenzen.

Op 27 februari maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekend dat het coronavirus zijn intrede had gemaakt binnen Nederland. De man werd toentertijd per direct opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Kortgeleden zou hij in de Italiaanse regio Lombardije geweest, wat momenteel nog steeds in de greep is van het coronavirus.

Ook het gezin van de man zou klachtenvrij zijn, aldus Weterings. De echtgenote van de man en hun 23-jarige dochter raakten ook besmet met het coronavirus.

Volgens Weterings is er nog veel contact met het gezin. "De man stelt het op prijs als mensen vragen hoe het met hem gaat."

