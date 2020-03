De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de Amerikaanse economie medio april weer op volle toeren draait, heeft hij dinsdag gezegd tijdens een vragensessie. Trump slaat daarmee de waarschuwingen van deskundigen in de wind.

Tijdens de vragensessie, die werd uitgezonden op Fox News, zei de president dat hij wil dat bedrijven die vanwege de coronacrisis zijn gesloten, rond Pasen (12 april) de deuren weer openen.

"Ik zou het fantastisch vinden om het land weer open en klaar voor de start te hebben tegen Pasen", aldus Trump. Hij legde vervolgens uit dat de Verenigde Staten ook geen drastische maatregelen treffen om verkeersdoden of griepslachtoffers te voorkomen. Volgens de president kunnen mensen social distancing ook toepassen terwijl ze aan het werk zijn.

"We verliezen elk jaar duizenden en duizenden mensen aan de griep. We zetten het land dan niet stil", zei Trump. "Je kunt een land op deze manier vernietigen, door het stil te zetten."

"Ons volk wil weer aan het werk", schreef hij op Twitter. "Ze zullen social distancing en al het andere toepassen, en ouderen zullen beschermend en liefdevol in de gaten worden gehouden. We kunnen twee dingen tegelijk doen. Het middel mag niet (veel) erger zijn dan de kwaal!"

Ook Republikeinen kritisch over uitspraken Trump

Met zijn opmerkingen gaat de Amerikaanse president in tegen de analyses van deskundigen uit zijn eigen regering. Het Pentagon liet eerder op dinsdag weten dat de crisis rond het virus waarschijnlijk nog maanden zal duren.

Verschillende partijgenoten van Trump toonden zich kritisch over de rooskleurige vooruitzichten die hij schetst. De Republikeinse gouverneur van Maryland, Larry Hogan, zei tegen CNN: "We denken niet dat er ook maar één mogelijkheid bestaat om hier in de komende vijf of zes dagen uit te komen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.