Het dodental als gevolg van het coronavirus in Italië is binnen een etmaal gestegen met 743 personen, maakte de Italiaanse autoriteiten dinsdag bekend. De dalende trend, waar op grond van de cijfers van de afgelopen dagen voorzichtig op werd gehoopt, heeft zich niet doorgezet.

Het totale aantal overledenen in het land, dat na China het zwaarst is getroffen door het coronavirus, is opgelopen tot 6.820.

Het aantal bevestigde besmettingen steeg ook van maandag op dinsdag: van 63.927 naar 69.176. Die toename (8,2 procent) was ongeveer gelijk aan die in de cijfers van maandag.

De situatie in Lombardije, de zwaarst getroffen Italiaanse regio, blijft kritiek. Daar overleden van maandag op dinsdag zo'n vierhonderd mensen aan de gevolgen van het COVID-19-virus, waarmee het regionale dodental de vierduizend oversteeg.

Angelo Borrelli, het hoofd van het Burgerbeschermingsbureau, dat de cijfers over het coronavirus bijhoudt en publiceert, zei dinsdag dat het totale besmettingscijfer in Italië waarschijnlijk tien keer hoger ligt dan de officiële cijfers.

Tekort aan maskers en beademingsmachines is grootste probleem

Borrelli vertelde de krant La Repubblica dat vooral patiënten die zich met klachten bij ziekenhuizen meldden, zijn getest. "Een ratio van één bevestigd geval per tien besmettingen is aannemelijk."

Volgens het hoofd Burgerbescherming is het grootste probleem waarmee Italië kampt een tekort aan gezichtsmaskers en beademingsmachines. Italië probeert die te importeren, maar volgens Borrelli hebben landen zoals India, Roemenië, Rusland en Turkije de export van die goederen verboden.

"We nemen contact op met de ambassades, maar ik vrees dat er geen maskers meer zullen komen vanuit het buitenland", zei hij.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.