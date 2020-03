Het aantal verkeersongelukken in Nederland is door de coronacrisis "aanzienlijk afgenomen", meldt de politie dinsdag. Zo vonden vorige week de helft minder ongevallen plaats ten opzichte van dezelfde week vorig jaar, blijkt uit cijfers van STAR, een samenwerking tussen de politie, het Verbond van Verzekeraars en Verkeersbureau VIA.

Ook het aantal meldingen van woninginbraken, fietsendiefstallen en zakkenrollerij daalde de afgelopen week flink, aldus de politie. Daarentegen zegt de politie wel meer te maken te krijgen met overlast en onrust in wijken.

Vorige week vonden 857 door de politie geregistreerde verkeersongevallen plaats tegenover 1.735 ongelukken in dezelfde periode vorig jaar, een afname van circa 50 procent. De uiteindelijke cijfers kunnen nog wel wijzigen, omdat het aantal ingediende schademeldingen bij verzekeraars nog niet verwerkt is.

De reden voor de drastische afname zijn volgens de politie de maatregelen, die het kabinet anderhalve week geleden aankondigde om het coronavirus in te dammen. Doordat veel mensen thuiswerken en scholen en kinderdagverblijven, horecagelegenheden en sportclubs dicht zijn, is het ook veel rustiger op de weg met een stuk minder ongelukken tot gevolg.

Volgens de ANWB is het aantal gedaalde ongelukken inherent aan het aantal afgenomen files. Vanwege de coronamaatregelen is sinds anderhalve week van een spits geen sprake meer.

Meer alcohol- en drugsgerelateerde meldingen

Daarnaast kreeg de politie vorige week 260 meldingen van woninginbraken tegenover 430 een week eerder. Het aantal meldingen van fietsendiefstallen nam in dezelfde periode af van 1.100 naar 750. Het aantal meldingen van zakkenrollen liep terug van 220 naar 130.

Daarentegen gingen agenten vorige week bijna 5.500 keer af op een melding van onrust of spanning in de wijk, tegenover 3.900 keer in de week daarvoor. Het aantal alcohol- en drugsgerelateerde overlastmeldingen nam volgens de politie in dezelfde periode toe van 700 naar 812.

Desondanks vindt de politie dat "we heel voorzichtig moeten zijn met het trekken van conclusies over de invloed van de coronamaatregelen op de veiligheid in Nederland"."Daarvoor zijn meer gedetailleerde cijfers over een langere periode nodig. Maar dát de crisis invloed heeft, is evident", aldus de politie.

