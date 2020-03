In of kort na komend weekend moeten ze op Schiphol aankomen: de honderdduizend mondkapjes die een groep ondernemers uit Hoorn en omstreken in China heeft besteld. De groep schenkt de mondkapjes aan ziekenhuizen die ze nodig hebben, omdat ze niet langer aan konden zien dat er een tekort aan zorgmateriaal was.

"We kunnen niet aan de zijlijn blijven stilstaan en wachten", zegt Sun Walenkamp, zelf afkomstig uit Hoorn en een van de ruim tien ondernemers die bij het initiatief is aangesloten. "Het is de eerste keer dat we zo'n crisis meemaken en we weten totaal niet waar de situatie naartoe gaat."

Het is nog maar drie dagen geleden dat twee mannen uit Hoorn in gesprek raakten over de problemen waar ziekenhuizen tijdens de coronacrisis tegenaan lopen. Ze hoorden onder meer over het tekort aan mondkapjes en daar wilden ze wat aan doen.

Een dag later hadden bevriende bedrijfseigenaren zich bij de twee aangesloten en met contacten die ze in China hebben wilden ze honderdduizend mondkapjes in dat land bestellen en naar Nederland laten vliegen.

Met die honderdduizend is het tekort aan mondbescherming in de Nederlandse ziekenhuizen echter niet opgelost, weet Walenkamp. "Daarom kijken we of we na de eerste levering twee keer per week nieuwe mondkapjes uit China kunnen laten komen. Of dat er iedere keer meer of minder dan honderdduizend zijn is nog niet duidelijk."

Ondernemers zijn crowdfundingactie gestart

Eén mondkapje - het gaat om gecertificeerd materiaal - naar Nederland halen kost zo'n 1,50 euro en om die kosten te kunnen dekken zijn de ondernemers een crowdfundingactie gestart. Via de website doneereenmondkapje.nl kunnen mensen geld overmaken. De website is een dag in de lucht en de teller staat op dit moment op ruim 60.000 euro.

Supermarktketen Deen heeft een statiegeldactie opgestart en laten weten dat het het opgehaalde bedrag verdubbelt en mogelijk sluiten andere bedrijven zich nog aan bij het initiatief.

Walenkamp hecht eraan om te zeggen dat het werk wat hij en de andere initiatiefnemers voor Doneer een mondkapje doen, volledig belangeloos is. "Op het moment dat je ziet dat een ramp zich gaat voltrekken en er een tekort is aan noodzakelijk materiaal, dan willen we daar wat aan doen."

