De regering van de Amerikaanse president Donald Trump gaat dinsdag een wet uit de jaren vijftig gebruiken om zo'n 60.000 coronatests in handen te krijgen, zegt het hoofd van de Amerikaanse federale hulporganisatie FEMA dinsdag tegen CNN.

De Defense Production Act, die direct na het begin van de Korea-oorlog geïntroduceerd werd, geeft de Amerikaanse president het recht om in de VS geproduceerde apparatuur in eigen land te houden.

"We gaan de wet vandaag voor het eerst gebruiken. Er zijn coronatests die we gewoon in onze handen moeten krijgen", vertelt FEMA-hoofd Peter Gaynor tegen CNN. Eerder zei Trump nog te twijfelen over het gebruik van de wet. "We zijn een land waar we onze bedrijven niet graag nationaliseren", zei de president bij een persconferentie.

De Amerikaanse regering gebruikt de wet toch, omdat het tekort aan coronatests groot is in het land en het aantal besmettingen steeds verder toeneemt. Inmiddels zijn er meer dan 40.000 Amerikanen besmet met het coronavirus.

Naast een gebrek aan testkits kampt de VS ook met een tekort aan mondkapjes en beademingsapparatuur. Een van de producenten van beademingsapparatuur is Philips. Het bedrijf heeft alle twee de fabrieken in de VS staan en zou dus ook onder de wet Defense Production Act kunnen vallen. Philips zei dinsdag tegen NU.nl daar bezorgd over te zijn. "We zijn in gesprek met de VS en andere overheden en hopen dat we er samen uit kunnen komen", zei een woordvoerder van het bedrijf.

