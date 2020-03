De Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse Congres laten dinsdag weten dicht bij een akkoord over een economisch steunpakket van 2 biljoen dollar te zijn. Ondertussen zet New York zich schrap voor een vloedgolf van coronapatiënten.

"Ik denk dat iedereen echt optimistisch is dat we iets gedaan kunnen krijgen in de komende paar uur", zei Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden tegen journalisten.

De Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnell beaamde dat. "We zijn heel dichtbij."

Twee eerdere pogingen om het economische steunpakket aan te nemen liepen vast, omdat de Democraten vonden dat er niet genoeg geld werd uitgetrokken voor de staten, ziekenhuizen en werkloze Amerikanen.

Daarnaast wil de oppositie meer controle over een omvangrijk steunfonds voor grote bedrijven, om te voorkomen dat de golf van massaontslagen als gevolg van het coronavirus wordt doorgezet.

De besmettingsgraad in de stad New York is vijf keer hoger dan in andere delen van de VS

De coronaviruscoördinator van het Witte Huis, Deborah Birx, waarschuwde maandag dat virus zich heel snel verspreid door de stad New York, veruit de meest dichtbevolkte stad van de VS. De besmettingsgraad is er vijf keer hoger dan in andere delen van het land.

De metropool aan de oostkust geldt nu als het Amerikaanse corona-epicentrum: maandag waren er meer dan 13.000 besmettingen bevestigd, van de 46.285 gevallen in het hele land, en 157 van de 588 overledenen kwam uit New York.

Een vrijwel uitgestorven Times Square. New York maakt zich op voor een vloedgolf van coronapatiënten. (Foto: Reuters)

Benadering van coronacrisis verschilt per staat

Amerikaanse staten hebben veel eigen bevoegdheden ten opzichte van de landelijke overheid. Hun benadering van de coronacrisis kan daardoor onderling flink verschillen.

Californië, een staat die vaker voor de troepen uitloopt, kwam vorige week vrijdag als eerste met meer ingrijpende social distancing-maatregelen. Vijftien andere staten, negen counties en drie steden volgden binnen enkele dagen dat voorbeeld, waarmee grofweg de helft van de Amerikanen is gevraagd hun woningen zo weinig mogelijk te verlaten. Veel niet-essentiële bedrijven zijn dicht.

Niet alle staten denken er zo over. De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, zei niet van plan te zijn de inwoners van zijn staat te vragen thuis te blijven. "Welke effecten heeft dat op de geestelijke gezondheid van mensen? Wat gebeurt er met het aantal suïcides, huiselijk geweld of kindermisbruik? Ik weet daar het antwoord niet op, maar ik kan u wel vertellen dat we in tornadosituaties toenames zien bij al die zaken."

President onderkende ernst van uitbraak lang niet

De uitbraak in de Verenigde Staten begon in de staat Washington, waar de eerste besmetting op 21 januari werd vastgesteld. Het virus verspreidde zich snel en dook op in andere staten. Er werd amper getest door grote tekorten aan materialen.

President Donald Trump liet meerdere keren weten zich geen zorgen te maken. "Het komt allemaal goed", twitterde hij op 24 januari, en in de weken die volgden bleef hij bij dat standpunt.

Trump stapelde tijdens persmomenten veel onwaarheden op elkaar, die daarna moesten worden ontkracht door zijn eigen deskundigen. "Iedereen die een test wil, kan er een krijgen", beloofde hij bijvoorbeeld op 6 maart, de nijpende tekorten ten spijt.

De president gebruikt de persmomenten ook vaak voor tirades tegen de media en de Democraten, die hij de schuld geeft van de huidige crisis.

'Middel mag niet erger zijn dan de kwaal'

De Amerikaanse regering riep op 13 maart de noodtoestand uit en op 17 maart vroeg Trump Amerikanen om vijftien dagen lang zoveel mogelijk thuis te blijven en samenkomsten te beperken tot groepen van maximaal tien personen.

Trump zei maandag dat zijn regering zal beoordelen of die periode, die komende maandag eindigt, moet worden verlengd. Hij liet doorschemeren dat hij geen voorstander van een lange lockdown is, vanwege de economische gevolgen.

"Ons land is er niet op gebouwd om stil te staan", zei Trump maandag. "Amerika zal, wederom en snel, openen om zaken te doen. Heel snel. Veel sneller dan de drie of vier maanden die iemand voorstelde. Veel sneller. We kunnen het middel niet erger laten zijn dan het probleem zelf."