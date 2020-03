Door het coronavirus moet iedereen minstens 1,5 meter afstand houden en geldt het advies elkaar niet op te zoeken. Ook niet op momenten waarop we elkaar alleen maar vast willen houden of een arm om iemand heen willen slaan. Hoe gaat afscheid nemen van een overledene in tijden van corona?

Ouderen in verpleeginstellingen mogen sinds 19 maart geen bezoek meer ontvangen, of ze het coronavirus nu wel of niet hebben. Alleen voor stervende mensen geldt een uitzondering.

Zo mogen patiënten in een hospice drie familieleden, vrienden of andere naasten aanwijzen die één keer per dag op bezoek mogen komen. Afgezien van die drie mensen mag er niemand komen. Die maatregel geldt tot ten minste 6 april.

Uitvaart regelen via de telefoon

Als iemand is overleden, wordt de uitvaartverzorger ingelicht. Normaal gesproken komt die bij de nabestaanden thuis om alles rond de afscheidsdienst te organiseren. "Dat doen we nu telefonisch of via een videogesprek", zegt woordvoerder Naomi Samson van uitvaartverzorger Monuta.

"Dat is best moeilijk, want uitvaartverzorgers zijn heel empathische mensen die graag hun steun willen betuigen. Waar je normaal een hand op iemands schouder zou leggen, kunnen we nu alleen een kaartje sturen."

Nabestaanden mogen ook tijdelijk niet bij de laatste verzorging van de overledene zijn om het haar te borstelen of hun lievelingskleren aan te trekken. Het maakt daarbij niet uit of iemand aan het coronavirus is overleden of niet. Deze maatregel is genomen om de verzorger te beschermen tegen een eventuele besmetting door de nabestaanden. De coronapatiënt zelf is na het overlijden niet meer besmettelijk, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Thuis opbaren mag wel

Wel mogen overledenen nog gewoon thuis opgebaard worden, mits bezoekers daar 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Bij een afscheidsdienst in een aula houden uitvaartverzorgers voorlopig nog een maximum van dertig bezoekers aan. "Het is nog niet duidelijk wat de nieuwe maatregelen die bijeenkomsten van drie of meer personen verbieden voor ons betekenen", zegt directeur Heidi van Haastert van uitvaartondernemersorganisatie BGNU.

“Een uitvaart wordt nu neergezet als heel klinisch en procesmatig, terwijl het voor de nabestaanden heel emotioneel is.” Naomi Samson, woordvoerder Monuta

In de aula's van uitvaartcentra staan precies dertig stoelen, allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Boventallige bezoekers kunnen de ceremonie vaak volgen via livestream.

"Dat maakt een uitvaart erg klinisch", zegt Van Haastert. "Je kan niet even een arm om elkaar heen slaan, elkaar niet beetpakken. Dat maakt het erg pijnlijk. En nu met de nieuwe maatregelen zijn bijeenkomsten van drie personen of meer verboden, al wordt er voor uitvaarten een uitzondering gemaakt. We wachten nog met smart op wat die regels dan zijn."

Op later moment ruimte voor persoonlijke herdenkingsdienst

Na de plechtigheid is er geen mogelijkheid meer voor koffie of thee. Alle ontvangstruimtes in de uitvaartcentra blijven gesloten. Wel ziet Samson dat de nabestaanden soms bij hen thuis nog iets organiseren. "Je ziet eerlijk gezegd ook nog steeds wel dat mensen elkaar knuffelen, ook al hebben we overal in de richtlijnen staan dat je elkaar niet mag aanraken. Maar mensen kunnen op zo'n moment niet zonder lichamelijk contact. Dat blijft heel moeilijk bij uitvaarten."

Veel uitvaartbedrijven en begraafplaatsen hebben al aangeboden om op een later moment een meer persoonlijke herdenkingsdienst voor de overledene te organiseren. Bijvoorbeeld op het moment dat de urn aan de nabestaande gegeven wordt, of wanneer de as wordt verstrooid. "Dan kun je daarna met elkaar een borrel drinken en herinneringen ophalen."

136 Video Zo gaat een crematorium om met overleden coronapatiënten