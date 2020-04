Op sociale media en op reactieplatform NUjij zijn veel vragen binnengekomen over het sinds maandag aangescherpte coronabeleid. Want waarom is er een evenementenstop tot 1 juni, maar geldt de sluiting van horeca tot 28 april? We zochten naar antwoorden.

Voor het meest actuele overzicht van alle geldende maatregelen, lees je dit artikel:

Buiten

1,5 meter afstand houden is nu de regel en als drie of meer personen dit niet doen én geen gezin vormen, kan dat leiden tot een boete die op kan lopen tot 400 euro per persoon.

Maar mag ik dan als alleenwonende bijvoorbeeld mijn ouders als huishouden aanmerken?

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat weten dat dat niet mag. "Het gaat echt alleen om gezinnen en woongroepen die onder één dak zitten. Ben je alleenstaand, dan vorm je je eigen gezin."

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat weten dat dat niet mag. "Het gaat echt alleen om gezinnen en woongroepen die onder één dak zitten. Ben je alleenstaand, dan vorm je je eigen gezin." Mag je wel met meer dan drie mensen samenlopen als je allen samenwoont in een studentenhuis?

Groepsvorming is niet verboden binnen huishoudens en in principe geldt je studentenhuis dan als huishouden.

Groepsvorming is niet verboden binnen huishoudens en in principe geldt je studentenhuis dan als huishouden. Hoe zit dat met kinderen die buitenspelen?

Jonge kinderen, dus onder de twaalf jaar oud, mogen met elkaar blijven buitenspelen. Dit levert geen direct gevaar voor de gezondheid op. "Maar dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken", stelt de overheid.

Jonge kinderen, dus onder de twaalf jaar oud, mogen met elkaar blijven buitenspelen. Dit levert geen direct gevaar voor de gezondheid op. "Maar dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken", stelt de overheid. Gaan alle parken en stranden straks dicht?

Parken en stranden blijven in principe open. Maar het advies is wel om ook het bezoek daaraan te beperken. Gemeentes kunnen per openbare locatie besluiten of ze deze bij bijzondere drukte willen sluiten. Ook mogen mensen beboet worden als ze in deze gebieden niet de geldende afstand van 1,5 meter houden tot elkaar of als ze in te grote groepen in een gebied zijn.

Binnen

Stel: één iemand uit een gezin wordt ziek. Moet je diegene dan in het huis isoleren (bijvoorbeeld in een slaapkamer) of wordt de rest van het gezin dan toch ook ziek?

Het RIVM zegt dat dit zeker gedaan kan worden. Wel geldt: als één gezinslid verkoudheidsklachten en koorts heeft, moet iedereen uit het gezin thuisblijven. Tenzij een gezinslid dat niet ziek is een vitaal beroep heeft.

Het RIVM zegt dat dit zeker gedaan kan worden. Wel geldt: als één gezinslid verkoudheidsklachten en koorts heeft, moet iedereen uit het gezin thuisblijven. Tenzij een gezinslid dat niet ziek is een vitaal beroep heeft. Waarom mag ik nog wel drie vrienden thuis uitnodigen, maar niet met diezelfde drie dicht bij elkaar over straat lopen?

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid stelt dat je nog altijd "een privésfeer hebt" in Nederland. Dat betekent dat je thuis nog mag doen wat je wil met je bezoek, maar het dringende advies is wel: houd die 1,5 meter afstand in stand. "Als je een huis hebt waar je niet een verjaardagsfeestje kunt organiseren met zes mensen omdat je dan niet meer allemaal die 1,5 meter in stand kunt houden, ja, dan zou het de consequentie zijn dat je het niet moet doen."

103 Video Hoe social distancing ons helpt tegen verspreiders als 'patiënt 31'

Evenementen

Evenementen zijn tot 1 juni afgelast. Hoe zit dat precies? In dit geval zijn evenementen planbare activiteiten waar een vergunningsplicht voor is. Alle evenementen tot 1 juni zijn niet toegestaan, ook voor minder dan honderd personen. Zo gaan festivals en Koningsdag-evenementen niet door. Ander soort samenkomsten zoals in theaters, bioscopen of cursussen zijn tot in ieder geval 28 april niet toegestaan. De regering kijkt naar verwachting volgende week naar een mogelijke verlenging van die periode.

In dit geval zijn evenementen planbare activiteiten waar een vergunningsplicht voor is. Alle evenementen tot 1 juni zijn niet toegestaan, ook voor minder dan honderd personen. Zo gaan festivals en Koningsdag-evenementen niet door. Ander soort samenkomsten zoals in theaters, bioscopen of cursussen zijn tot in ieder geval 28 april niet toegestaan. De regering kijkt naar verwachting volgende week naar een mogelijke verlenging van die periode. Hoe zit dat dan met school en werk? Dat is toch ook een soort bijeenkomst?

Voor scholen is sluiting tot na de meivakantie nog steeds het uitgangspunt, maar er wordt op een later moment gekeken of dit haalbaar is. Tot die tijd is ook nog het advies: werk zoveel mogelijk thuis als dit kan, tenzij je een vitaal beroep hebt en niet anders kunt.

Voor scholen is sluiting tot na de meivakantie nog steeds het uitgangspunt, maar er wordt op een later moment gekeken of dit haalbaar is. Tot die tijd is ook nog het advies: werk zoveel mogelijk thuis als dit kan, tenzij je een vitaal beroep hebt en niet anders kunt. Hoe zit dat dan met horeca? Is dit ook tot 1 juni dicht?

Ook hiervoor geldt: 28 april is het uitgangspunt, voor die tijd wordt gekeken of het haalbaar is dat zaken dan weer de deuren kunnen openen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor sauna's en sportclubs, maar niet voor overige winkels. Als zij kunnen garanderen dat mensen 1,5 meter afstand kunnen houden, mogen de deuren openblijven. Zo niet, dan kan een boete volgen voor de eigenaar.

Ook hiervoor geldt: 28 april is het uitgangspunt, voor die tijd wordt gekeken of het haalbaar is dat zaken dan weer de deuren kunnen openen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor sauna's en sportclubs, maar niet voor overige winkels. Als zij kunnen garanderen dat mensen 1,5 meter afstand kunnen houden, mogen de deuren openblijven. Zo niet, dan kan een boete volgen voor de eigenaar. En hoe zit dat dan met bruiloften?

Voor bepaalde bijeenkomsten zoals uitvaarten, religieuze bijeenkomsten en ook bruiloften, geldt een uitzondering. Die mogen doorgaan, maar wel met maximaal 30 personen.

Volg het laatste nieuws over corona in ons liveblog.