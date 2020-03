Voor het RIVM zijn de cijfers van het aantal coronabesmettingen de komende dagen van groot belang. De ziekte heeft een incubatietijd van maximaal twee weken. Dus de effecten van de eerste maatregelen die de overheid nam, nu twee weken geleden, moeten zich gaan manifesteren in de dagelijkse updates.

Premier Mark Rutte kondigde twee weken geleden de eerste grote maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus in Nederland af te remmen. Brabant ging op slot en handen schudden was voortaan verboden. Later in de week volgden meer maatregelen.

Volgens de rekenmodellen die het RIVM hanteert bij de aanpak van de coronacrisis, zouden de effecten van al deze besluiten deze week merkbaar moeten zijn in het aantal besmettingen dat wordt geconstateerd.

"We moeten een afvlakking van de curve gaan zien", legt woordvoerder Harald Wychgel van het RIVM uit. "In dat geval zouden onze modellen uitkomen en kunnen we op basis van die informatie volgende stappen gaan bepalen."

RIVM: Niet op de zaken vooruitlopen

Wychgel wil met klem niet op de zaken vooruitlopen. "De opzet van onze aanpak is maximale controle", legt hij uit. "We hebben in Nederland een maximaal aantal ic-bedden. De inzet van onze aanpak is er mede op gericht dat capaciteit niet te overschrijden, want als de vraag naar zorg exponentieel groeit, kunnen de ziekenhuizen die vraag niet aan. En dat betekent netto dat er meer mensen zullen overlijden."

Op basis van de uitkomsten van de komende week wordt ook gekeken of de ic-capaciteit van de gezamenlijke Nederlandse ziekenhuizen de vraag aankunnen die is toegenomen door de verspreiding van het virus.

"Brabant is nu de hot spot van de besmettingen", legt Wychgel uit. "Als de ic-capaciteit in Brabant zijn maximum heeft bereikt, kunnen patiënten nog terecht in andere ziekenhuizen in Nederland. Er zijn ook de afgelopen dagen al patiënten verplaatst."

Lichte daling is nog geen reden tot gejuich

Als de voorspelling van het RIVM uitkomt, zal de druk op de Nederlandse ziekenhuizen niet te groot worden, ondanks alle coronabesmettingen. Er lijkt een lichte daling in de curve waarneembaar; het aantal bij de GGD gemelde coronapatiënten en het aantal nieuwe ziekenhuisopnames lag maandag en dinsdag iets lager dan zondag. Maar de dienst wil en kan geen conclusies trekken op basis van een lichte daling van één dag.

Ondertussen kijken de onderzoekers van de Rijksdienst reikhalzend uit naar de resultaten van een groot bloedonderzoek van bloedbank Sanquin. "We krijgen op basis van de ziekenhuisopnames een goed beeld van de ernstige besmettingen en het aantal dodelijke slachtoffers", legt Wychgel uit. "Maar je wilt ook graag weten hoeveel mensen er ook besmet zijn geraakt en niet zo ziek zijn geworden."

Groot bloedonderzoek geeft beter beeld van verspreiding

Het virus kan zich ook manifesteren door milde griepachtige klachten. Het is echter onmogelijk om alle Nederlanders die vermoeden ziek te zijn (geweest) te testen; daarvoor zijn er simpelweg niet genoeg testkits en is er niet genoeg mankracht.

Daarom gaat bloedbank Sanquin bloed van donors testen om uit te zoeken of deze in aanraking met het virus zijn geweest en of er antistoffen zijn aangemaakt. Op deze manier wil het RIVM in kaart krijgen of, en zo ja hoe snel de samenleving een collectieve immuniteit tegen de ziekte opbouwt.

Als er groepsimmuniteit wordt geconstateerd, zou een deel van de maatregelen kunnen worden teruggedraaid, meldde het RIVM eerder. Om dit punt te bereiken, zou tussen de 50 en 60 procent van Nederland besmet moeten zijn geweest met het virus.

