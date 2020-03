Elk Europees land heeft individueel maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus, waardoor er aardig wat verschillen zijn. Hoe leven de mensen in het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, Spanje, Duitsland en Italië tijdens deze crisis?

Premier Mark Rutte kondigde maandagavond een 'intelligente lockdown' in Nederland aan, waarbij gezonde mensen nog de vrijheid hebben om alleen naar buiten te gaan. Rutte hoopt een totale lockdown, waarbij gezonde mensen ook niet meer naar buiten mogen om een frisse neus te halen, nog altijd te voorkomen.

In de ons omringende landen is er veelal wel sprake van een lockdown, al wil dat niet direct zeggen dat de maatregelen compleet anders zijn dan in Nederland. De definitie van het woord 'lockdown' verschilt per land, net als de lijst van vitale beroepen (mensen die aan het werk moeten blijven). Dit zijn de belangrijkste regels die momenteel gelden per land.

Verenigd Koninkrijk

De Britse premier Boris Johnson kondigde maandagavond in een toespraak per direct een lockdown aan. Deze drie belangrijke regels gelden in ieder geval de komende drie weken:

Mensen mogen alleen onder strikte voorwaarden hun huis verlaten . Britten mogen nog naar buiten voor boodschappen, om te sporten (één keer per dag), voor een medische noodzaak of om naar werk te reizen als dat echt niet vanuit huis kan.

. Britten mogen nog naar buiten voor boodschappen, om te sporten (één keer per dag), voor een medische noodzaak of om naar werk te reizen als dat echt niet vanuit huis kan. Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten . Onder meer supermarkten, benzinestations, postkantoren en banken mogen openblijven.

. Onder meer supermarkten, benzinestations, postkantoren en banken mogen openblijven. Alle publieke bijeenkomsten met meer dan twee mensen zijn verboden. De enige uitzonderingen gelden voor mensen die samen in één huis wonen (een ouder mag met meerdere kinderen naar buiten) en mensen die voor hun werk moeten samenkomen.

In Londen zijn bijna drieduizend besmettingen bevestigd. (Foto: Pro Shots)

België

België zit sinds afgelopen woensdag in een soort 'lockdown light', al gebruikt de regering het woord lockdown liever niet.

Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd zoveel mogelijk sociale contacten . Je mag alleen naar buiten als het "essentieel" is. Buiten wandelen of sporten mag wel en wordt zelfs aanbevolen. Dit mag alleen, met gezinsleden of met één vriend of kennis.

. Je mag alleen naar buiten als het "essentieel" is. Buiten wandelen of sporten mag wel en wordt zelfs aanbevolen. Dit mag alleen, met gezinsleden of met één vriend of kennis. Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten . In supermarkten, die wel open zijn, mag één klant per 10 vierkante meter naar binnen. Ze mogen maximaal een half uur winkelen.

. In supermarkten, die wel open zijn, mag één klant per 10 vierkante meter naar binnen. Ze mogen maximaal een half uur winkelen. Thuiswerken is de norm . Bedrijven die hun werknemers zonder goede reden naar werk laten komen, riskeren een boete.

. Bedrijven die hun werknemers zonder goede reden naar werk laten komen, riskeren een boete. Er is een samenscholingsverbod en alle evenementen zijn afgelast. Overtreders riskeren een boete van maximaal 4.000 euro en drie maanden gevangenisstraf.

Ook in Belgische parken zijn maatregelen genomen. (Foto: Reuters)

Frankrijk

De Franse president Emmanuel Macron vertelde vorige week maandag in een toespraak dat zijn land "in oorlog" is en dat Frankrijk op slot ging. Premier Édouard Philippe kondigde afgelopen maandag nog wat strengere maatregelen aan.

Je mag alleen voor "essentiële activiteiten" naar buiten . Zonder een speciaal geprint formulier van het ministerie mogen mensen sowieso niet de straat op. De boetes hiervoor zijn verhoogd naar maximaal 1.500 euro bij herhaaldelijke overtredingen.

. Zonder een speciaal geprint formulier van het ministerie mogen mensen sowieso niet de straat op. De boetes hiervoor zijn verhoogd naar maximaal 1.500 euro bij herhaaldelijke overtredingen. Wandelen of sporten mag nog, maar alleen in je eentje en maximaal één keer één uur per dag . Bovendien moeten mensen binnen een straal van 1 kilometer van hun huis blijven. Op het verplichte formulier moet de tijd staan waarop je van huis bent vertrokken.

. Bovendien moeten mensen binnen een straal van 1 kilometer van hun huis blijven. Op het verplichte formulier moet de tijd staan waarop je van huis bent vertrokken. Supermarkten zijn open, maar markten in de buitenlucht moeten gesloten worden. Burgemeesters mogen een uitzondering maken als de markt essentieel is voor de voedselvoorziening.

Hardlopen mag in Parijs alleen nog vlak bij huis. (Foto: Reuters)

Spanje

De Spaanse regering riep op 14 maart de noodtoestand uit.

Je mag alleen je huis verlaten voor het halen van boodschappen of medicijnen of voor je werk . Banken en benzinestations zijn nog open. Buiten sporten is verboden.

. Banken en benzinestations zijn nog open. Buiten sporten is verboden. Hotels en andere voorzieningen voor toeristen moeten gesloten worden . Alle horecagelegenheden zijn dicht. Sommige hotels worden ingericht als noodhospitaal.

. Alle horecagelegenheden zijn dicht. Sommige hotels worden ingericht als noodhospitaal. Alle publieke bijeenkomsten zijn verboden. Alle scholen en universiteiten zijn gesloten. "We hebben de strengste maatregelen in de wereld genomen", aldus premier Pedro Sánchez.

De politie controleert streng in Barcelona. (Foto: Pro Shots)

Duitsland

Bondskanselier Angela Merkel kondigde afgelopen zondag nieuwe maatregelen voor de komende twee weken aan. De Duitse regering probeert een totale lockdown nog te voorkomen.

Samenscholingen van drie of meer mensen zijn verboden . Er geldt een uitzondering voor gezinnen en andere huishoudens. Boetes kunnen oplopen tot 25.000 euro.

. Er geldt een uitzondering voor gezinnen en andere huishoudens. Boetes kunnen oplopen tot 25.000 euro. Noodzakelijke activiteiten en sporten mogen nog . Het is toegestaan om te winkelen, naar de dokter of het werk te gaan of een frisse neus te halen.

. Het is toegestaan om te winkelen, naar de dokter of het werk te gaan of een frisse neus te halen. Restaurants en bedrijven op het gebied van persoonlijke verzorging zijn gesloten. Restaurants mogen wel openblijven voor het laten afhalen en bezorgen van maaltijden.

Het publieke leven in Berlijn ligt grotendeels stil. (Foto: Pro Shots)

Italië

Italië het zwaarst getroffen Europese land. Het land is al twee weken in lockdown en premier Giuseppe Conte scherpte de maatregelen zaterdag nog eens aan.

Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten . Supermarkten, banken, postkantoren en apotheken mogen nog open zijn.

. Supermarkten, banken, postkantoren en apotheken mogen nog open zijn. Alle niet-essentiële fabrieken en kantoren moeten gesloten worden . Er is een uitzondering voor fabrieken die levensmiddelen of medicijnen produceren.

. Er is een uitzondering voor fabrieken die levensmiddelen of medicijnen produceren. Mensen moeten in hun eigen gemeente blijven . Reizen binnen Italië mag alleen voor "belangrijke zaken", zoals voor essentieel werk of om medische redenen.

. Reizen binnen Italië mag alleen voor "belangrijke zaken", zoals voor essentieel werk of om medische redenen. Sporten mag alleen vlak bij huis. Parken en speelplaatsen zijn gesloten. Hardlopers of wandelaars mogen alleen een rondje rond hun huis maken.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

75 Video Luchtbeelden tonen uitgestorven Europese steden