Nog eens 63 personen in Nederland zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hiermee is het dodental opgelopen tot 276, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag in de dagelijkse update.

Het aantal bevestigde besmettingen is met 811 gestegen naar 5.560. Een dag eerder was het virus bij 4.749 personen geconstateerd. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger. Door de beperkte testcapaciteit kan niet iedereen getest worden.

In 26,9 procent van de bevestigde 5.560 besmettingsgevallen was ziekenhuisopname nodig.

De leeftijd van de overleden personen ligt tussen de 55 en 97 jaar. Een derde van hen (30,1 procent) was 80-84 jaar oud.

Ruim een kwart (26,8 procent) van de overledenen die bij de GGD's werden gemeld had een onderliggende hart- of vaataandoening en 16 procent had diabetes, blijkt uit de cijfers van het RIVM.

Het virus lijkt mannen harder te treffen dan vrouwen: ze vormen 63,3 procent van de patiënten voor wie ziekenhuisopname noodzakelijk was en 64,5 procent van de overledenen.

Bij GGD's gemelde besmettingen per provincie. Totaal: 5.560 (bron: RIVM, 24-3) Noord-Brabant: 1.739 (31,3%)

Zuid-Holland: 758 (13,6%)

Noord-Holland: 740 (13,3%)

Limburg: 690 (12,4%)

Gelderland: 593 (10,7%)

Utrecht: 478 (8,6%)

Overijssel: 257 (4,6%)

Flevoland: 74 (1,3%)

Groningen: 71 (1,3%)

Zeeland: 63 (1,1%)

Drenthe: 55 (1%)

Friesland: 42 (0,8%)

Bijna derde van de besmettingen in Noord-Brabant

Veruit de meeste van de 5.560 COVID-patiënten die bij een GGD zijn gemeld, zijn afkomstig uit Noord-Brabant (31,3 procent), gevolgd door Zuid-Holland (13,6 procent) en Noord-Holland (13,3 procent).

Een belangrijke kanttekening bij de cijfers is dat die geen goede weergave vormen van hoe de epidemie zich op dit moment verspreidt. Door factoren zoals de incubatietijd van het virus en het feit dat niet iedereen wordt getest, duurt het enkele weken voordat bijvoorbeeld de effecten van noodmaatregelen zichtbaar worden.

