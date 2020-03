Het aantal besmettingen met het COVID-19-virus wereldwijd neemt fors toe. In de afgelopen 24 uur kwam 85 procent van de nieuwe coronagevallen uit Europa en de Verenigde Staten, meldt de gezondheidsorganisatie WHO dinsdag.

40 procent van deze besmettingen werd geregistreerd in de VS. "We zien nu een zeer snelle toename van het aantal coronagevallen in de VS. De uitbraak neemt daar toe qua intensiteit", aldus WHO-woordvoerder Margaret Harris. Europa is volgens de gezondheidsorganisatie nog wel het epicentrum van het virus.

Het aantal besmettingen wereldwijd loopt steeds sneller op. Eind december werden de eerste gevallen in China bekend. Ruim twee maanden later, op 6 maart, waren er in alle landen samen meer dan 100.000 besmettingen. Een kleine week later, op 18 maart, werd de grens van 200.000 gepasseerd en vier dagen later, op 22 maart, waren er wereldwijd al meer dan 300.000 besmettingen.

De afgelopen dagen zien vooral de VS en Spanje een toename. In Italië werden juist iets minder besmettingen gemeld dan in de dagen daarvoor. De WHO noemt het hoopvol, maar benadrukt dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken.

De WHO verwacht de komende tijd een grote toename van het aantal besmettingen en sterfgevallen als gevolg van die versnelling van de uitbraak. In totaal zijn inmiddels ruim 380.000 besmettingen officieel vastgesteld en overleden meer dan 16.000 patiënten aan de gevolgen van het virus, aldus Johns Hopkins University.

