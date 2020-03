Marieke woont in de Chinese stad Xi'an en leefde vanwege het coronavirus bijna twee maanden in totale lockdown met haar gezin. Na deze onzekere periode plaatste de oud-leerkracht op Facebook een bericht over haar ervaringen, om Nederlandse ouders een hart onder de riem te steken. De boodschap: geef jezelf en de kinderen alle tijd om je draai te vinden.

"Ik las veel berichten van mensen die heel bang en overweldigd waren door de situatie waar Nederland nu ook in zit", legt Marieke (34) telefonisch uit.

"Ik snap dat: het ís ook een rare, onbekende situatie als je opeens met twee of drie kinderen thuiszit en verantwoordelijk bent voor hun onderwijs. Ik wilde onze Nederlandse vrienden een hart onder de riem steken. Wij zaten begin februari, toen Xi'an in lockdown ging, in diezelfde situatie."

In eerste instantie was haar Facebook-bericht alleen te lezen voor familie en vrienden. Haar man adviseerde haar betoog toch maar 'openbaar' te maken: binnen één weekend werd haar post meer dan 20.000 keer gedeeld en geliket.

'Durf onzeker te zijn, wees eerlijk over je twijfels'

Marieke heeft drie kinderen: van zeven, vier en één jaar oud. Het gezin heeft door de coronacrisis ruim anderhalve maand in lockdown gezeten. Eens per twee dagen mocht één familielid de deur uit voor boodschappen, verder was het Nederlandse gezin helemaal op elkaar aangewezen. "Ik voelde mij óók onzeker, had ook allemaal vragen", blikt de moeder terug. "Ik vroeg me af hoelang ik het vol ging houden, thuis met drie jongens. We wisten niet of we moesten blijven of weggaan."

De jonge ouders zagen wat voor impact de lockdown op hun kinderen had. "Soms konden we ze wel achter het behang plakken. Er bleef bijna niets meer over van ons normale dagelijkse leven, en dat beangstigde."

Probeer lichtpuntjes te vinden, 'die zijn er écht'

Na de eerste verwarrende week vol onduidelijkheid en angst over de situatie besloot het gezin in Xi'an te blijven. "En we zouden er samen het beste van maken, dankbaar zijn voor wat we hebben en genieten van zoveel tijd samen", vat Marieke samen. "Dat besluit veranderde onze houding. En doordat onze houding veranderde, veranderde die van onze kinderen ook."

Het gezin vond zelfs lichtpuntjes en positieve elementen in de situatie. "Want echt, die zijn er. Heel veel zelfs", beklemtoont de ervaringsdeskundige. "Als je ze niet ziet, neem zo snel mogelijk de tijd om erover na te denken. Wat het ook is, schrijf het op. Laat die positieve punten het uitgangspunt zijn voor de komende tijd. Voor je houding, je gedachten en alles wat je doet en zegt."

'Geef jezelf tijd om te wennen, probeer niet perfect te zijn'

Toen Marieke nog in Nederland woonde, werkte ze als leerkracht. Na hun verhuizing naar China ging zij de kinderen thuis lesgeven. "Het kostte mij een jaar om daar mijn draai in te vinden", legt ze uit.

"Dus ouders in Nederland: geef jezelf de tijd om dat ook te doen. Het is ontzettend lastig om in deze lastige omstandigheden, mét werken ernaast, deze extra taak wekenlang op te moeten pakken." Ze richt zich ook tot leerkrachten in Nederland die de ouders die thuiszitten nu opzadelen met allemaal taken. "Toon een beetje genade, en vraag alleen het broodnodige. De rest komt later wel weer."

Ouders die nu thuiszitten, adviseert zij vooral het idee los te laten dat ze perfect moeten zijn. "Thuisonderwijs vergt een flinke verandering in je denken over educatie. Het is een levensstijl. Het vergt tijd om uit te zoeken wat past bij jouw gezin. Jij bent nog steeds vooral vader of moeder, die toevallig zijn of haar kinderen helpt bij schoolwerk. Je hoeft geen schooltje te spelen. Je hoeft je kinderen niet hele dagen educatieve activiteiten aan te bieden."

Strakke schema's zijn niet nodig, 'volg de stemming in huis'

Zelfs strakke schema's zijn niet perse noodzakelijk, merkt ze op. "Als je dat graag wil, prima. Maar als dat je niet ligt, doe het niet! Je kinderen komen niets tekort. Jij mag gewoon moeder zijn van jouw kinderen en er voor ze zijn. Kijk naar jouw gezin en bepaal wat het is dat jullie samen nodig hebben."

Voel elke dag aan hoe de stemming in het gezin is, adviseert de oud-leerkracht. "Sla gewoon een dagje over als het even niet lukt. En die dag daarna dan een extra bladzijde rekenen." En durf vooral alle gevoelens waar deze rare situatie mee gepaard gaat, de ruimte te geven. "Vertel ze hoe blij je bent met al deze extra tijd samen. Geef ruimte aan boosheid, aan angst, aan frustratie. Deel eerlijk jouw eigen gevoelens. Weet dat het oké is om te falen."

Zoek online naar leuke activiteiten, 'het komt weer goed'

Voor wie zelf weinig ideeën heeft voor leuke activiteiten ter ontspanning, biedt internet altijd uitkomst, merkte Marieke. "Maak met z'n allen herinneringen. Geniet ervan dat je je kinderen op zo'n andere manier mag leren kennen. Bid. Wees dankbaar voor al het goede dat je nu hebt. Schrijf dat op. En deel het met elkaar. Leef je leven in volheid, binnen de grenzen die je nu hebt gekregen."

Met die houding gaat elk gezin het de komende weken redden, ook in Nederland. In China zijn de maatregelen inmiddels versoepeld: het coronavirus is na zes weken lockdown de kop in gedrukt.

"Hier is de lente in volle gang. De bloesem aan de bomen is in volle bloei. We kunnen zonder jas naar buiten. De straten zijn weer vol met verkeer. De kids spelen weer met hun buurkinderen in de speeltuin. De scholen gaan over een paar weken weer open." Aan dat vooruitzicht moeten ook Nederlandse ouders zich nu vastklampen, adviseert Marieke. "Het gaat goed komen. Hier gaat een eind aan komen. De lente gaat ook bij jullie komen. En dan zal je er meer van genieten dan ooit tevoren."

Op verzoek van de geïnterviewde is haar achternaam weggelaten. Haar volledige naam is bekend bij de redactie.

