De lockdown in Wuhan wordt op 8 april opgeheven. Dat betekent dat inwoners van de Chinese miljoenenstad weer mogen reizen, mits zij in goede gezondheid verkeren. Wuhan werd aanvankelijk aangemerkt als het epicentrum van de coronavirusuitbraak.

De Chinese gezondheidscommissie maakt het nieuws dinsdag bekend, twee maanden nadat de stad met ruim tien miljoen inwoners hermetisch werd afgesloten van de buitenwereld.

Op 23 januari werd de luchthaven gesloten en gingen treinstations dicht voor alle reizigers, om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. China kreeg in die week te maken met een snel stijgend dodental en zag het aantal besmettingen met honderden per dag stijgen, voornamelijk in Wuhan en de rest van de provincie Hubei.

Sindsdien steeg het aantal bevestigde besmettingen in China naar 81.171, terwijl bijna 3.300 patiënten overleden. Vanaf maart lijkt de epidemie in China grotendeels onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag werden er in heel China 'slechts' 75 nieuwe gevallen geconstateerd, tegenover de duizenden die er medio februari nog dagelijks bij kwamen.

Hoewel het dagelijkse aantal nieuwe bevestigde besmettingen binnen de Chinese landsgrenzen sinds eind februari flink daalt, bleef Wuhan functioneren als het ware een infectiehaard. Tot vorige week woensdag, toen voor het eerst geen nieuwe infecties werden geconstateerd. De dagen daarvoor ging het al om slechts enkele nieuwe patiënten per dag.

49 Video Wuhan: de transformatie van metropool tot spookstad

Eerste coronapatiënt ontdekt in Wuhan

Begin december werd in Wuhan de eerste patiënt met een op dat moment mysterieuze longziekte ontdekt. Al snel werden meer mensen ziek. Zij hadden met elkaar gemeen dat ze op een markt waren geweest waar levende dieren werden verhandeld. In januari begon het virus zich vanuit Wuhan verder door China te verspreiden, en daarna de hele wereld over.

Inwoners van de provincie Hubei die niet in Wuhan wonen, kunnen sinds woensdag al gaan en staan waar zij willen. De Chinese gezondheidscommissie hief het reisverbod voor de omgeving van de miljoenenstad al eerder op.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.