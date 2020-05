Het kabinet heeft aangekondigd de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus de komende tijd stapsgewijs te versoepelen. Maar wat mag er allemaal niet en vanaf welk moment kunnen we verdere versoepelingen verwachten?

Binnen

Voor iedereen geldt: werk zoveel mogelijk thuis.

Als je kucht, hoest of verkouden bent, mag je niet naar buiten. Ook niet om te gaan werken. Bij koorts en/of benauwdheid moet het volledige huishouden thuisblijven .

. Bezoek moet minimaal 1,5 meter afstand houden.

Vermijd ook ander lichamelijk contact zoveel mogelijk en schud geen handen .

. Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn gesloten voor bezoekers. Wel wordt op 25 locaties getest hoe de bezoekregeling kan worden verruimd. Per 25 mei worden dat meer locaties.

Buiten

Het kabinet heeft alle Nederlanders verzocht om buiten drukte te vermijden en op 1,5 meter afstand van anderen te blijven. Als dat niet mogelijk is, adviseert het kabinet ergens anders heen te gaan.

Mensen die zeventig jaar of ouder zijn of een kwetsbare gezondheid hebben, moeten extra voorzichtig zijn. Voor die mensen kan het volgens het kabinet verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Begeef je je buitenshuis, dan moet je de volgende regels in acht nemen: Houd altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.

Schud geen handen.

Probeer zoveel mogelijk direct contact te vermijden. Betaal bijvoorbeeld contactloos.

Vermijd contact met vooral ouderen (zeventigplussers) en andere mensen met een kwetsbare gezondheid. Om deze reden is bezoek aan verpleeghuizen en bepaalde ziekenhuisafdelingen niet meer toegestaan.

Was je handen regelmatig met zeep en nies in je elleboog.

Aparte regels voor kinderen tot twaalf jaar

Kinderen tot twaalf jaar mogen nog wel bij elkaar in de buurt komen en buiten spelen. Ook mogen kinderen tot en met twaalf jaar met elkaar sporten zonder daarbij 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Kinderen van dertien tot achttien jaar mogen ook sporten, maar moeten daarbij onderling wel 1,5 meter afstand houden.

Iedereen boven de achttien jaar mag buiten sporten, maar wel op 1,5 meter van elkaar. Contactsporten kunnen dus niet worden beoefend. Wedstrijden worden niet gespeeld en sporters moeten thuis douchen.

Hier kun je wel en niet naartoe

Los van deze regels heeft het kabinet besloten buitenshuis enkele andere maatregelen te treffen. Zo gelden er beperkingen op bepaalde plekken en moeten bedrijven aan regels voldoen als het moeilijk wordt of helemaal niet mogelijk is om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Vanaf 1 juni 12.00 uur gaat de horeca beperkt open. Voor restaurants en cafés geldt een maximum van dertig personen, exclusief personeel.

Bezoekers moeten reserveren, mogen geen klachten hebben en moeten in de horecazaak 1,5 meter afstand houden. Voor mensen uit hetzelfde huishouden geldt een uitzondering op de 1,5 meterregel.

Ook terrassen gaan op 1 juni weer open. Daar geldt geen maximum aantal personen. Wel moeten alle bezoekers aan een tafel zitten en onderling 1,5 meter afstand houden. Ook hier geldt voor mensen uit hetzelfde huishouden een uitzondering op die afstandsregel.

Culturele instellingen als film-, theater- en concertzalen, musea, monumenten en muziekscholen openen op 1 juni om 12.00 uur ook weer de deuren. Er gelden dezelfde regels als in de horeca.

Deze sectoren en diensten liggen stil: Casino's en gok- en speelhallen moeten de deuren tot 1 september gesloten houden.

Seks- en/of escortdiensten zijn verboden tot 1 september.

Sportscholen blijven tot 1 september dicht, wel wordt gekeken of die eerder open zouden kunnen.

Mondkapje vanaf 1 juni verplicht in ov

Het openbaar vervoer (ov) rijdt volgens een beperktere dienstregeling, maar gaat vanaf 1 juni weer volgens de normale dienstregeling rijden.

Om passagiers van treinen, bussen, metro's en trams zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand van elkaar te laten zitten is slechts 40 procent van de capaciteit beschikbaar. Dat betekent dat het ov alleen bedoeld is voor echt noodzakelijke reizen.

Omdat het aanhouden van 1,5 meter afstand tussen andere reizigers niet altijd haalbaar is, is het dragen van een niet-medisch mondkapje vanaf 1 juni verplicht. Kinderen tot dertien jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Wie geen mondkapje draagt, riskeert een boete van 95 euro.

Op stations en perrons is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Daar moeten reizigers wel 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Scholen en kinderopvang

Kinderen op de basisschool gaan de helft van de tijd weer naar school. Vanaf 8 juni gaat het basisonderwijs weer volledig open, tenzij uit onderzoeken blijkt dat dat niet veilig is.

Ouders moeten hun kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school of de opvang brengen.

De kinderopvang en naschoolse opvang volgt de openingstijden van het onderwijs en het is de bedoeling dat die ook weer op 8 juni volledig opengaat.

Leerkrachten die ziek zijn of verkoudheidsklachten hebben, mogen niet voor de klas staan. Dat geldt ook voor docenten die tot een risicogroep behoren. Leraren met een partner die in de risicogroep valt of die bijvoorbeeld mantelzorger zijn, kunnen hun individuele situatie bespreken met hun baas.

Middelbare scholen gaan op 2 juni weer open voor alle leerlingen. Ook hier moeten zowel leerlingen als docenten onderling 1,5 meter afstand houden.

Op 15 juni begint het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs met het afnemen van toetsen, tentamens en het geven van praktijklessen.

Aparte regels voor evenementen en samenkomsten

Grote evenementen zijn tot in ieder geval 1 september afgelast, al zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) eerder dat die niet kunnen plaatsvinden zolang er geen vaccin is.

Het gaat dan om evenementen als Lowlands, de Nijmeegse Vierdaagse en wedstrijden in het betaald voetbal (met publiek).

Ook voor discotheken geldt dat nog niet duidelijk is wanneer die weer open kunnen.

Kan vakantie binnen Europa doorgaan?

Of toeristen hun vakantie naar een Europees land door kunnen laten gaan is nog niet helemaal duidelijk. Op dit moment geldt code oranje en dat betekent: alleen strikt noodzakelijk reizen.

Voordat dat reisadvies kan worden aangepakt moet meer duidelijk worden over de besmettingsrisico's in andere landen en of het kabinet risico wil nemen met mensen die terugkomen van vakantie en mogelijk het virus op vakantie hebben opgelopen.

Het kabinet laat binnenkort weten hoe het tegen vakanties naar het buitenland aankijkt.