De eurolanden hebben besloten dat de begrotingsregels van de Europese Unie waar alle lidstaten aan moeten voldoen, tijdelijk worden losgelaten vanwege de bestrijding tegen het coronavirus, laat minister van Financiën Wopke Hoekstra maandag weten.

"Vandaag hebben wij de mogelijkheid in het stabiliteits- en groeipact geactiveerd om tijdelijk af te wijken van de Europese begrotingsregels", meldt Hoekstra via Twitter. "Hierdoor hebben lidstaten nu meer ruimte om te doen wat nodig is in de strijd tegen het COVID-19-virus."

Vorige week werd het verzoek ingediend tijdens een telefonische vergadering van alle ministers van Financiën in de Europese Unie. Hoekstra benadrukte toen al dat de Europese Unie de begrotingsregels flexibel moet toepassen.

Nu mogen landen geen hogere schuld dan 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp) hebben en het begrotingstekort mag niet verder oplopen dan 3 procent. Hoekstra: "In deze uitzonderlijke tijden moeten we dit doen om de schade van het virus zoveel mogelijk te beperken."

Economie kan klap van 90 miljard opvangen

De Nederlandse economie staat er wat dat betreft goed voor. Begin deze maand raamde het Centraal Planbureau dat Nederland een begrotingsoverschot van ruim 1 procent en een schuld van 46 procent heeft. Premier Mark Rutte had op basis daarvan al gezegd dat de economie een klap van 90 miljard euro kan opvangen.

De kosten voor het noodpakket dat vorige week werd gepresenteerd, wordt door Hoekstra voor de komende drie maanden geschat op 10 tot 20 miljard euro. Een van die maatregelen is dat bedrijven hun belastingen later mogen betalen. Hoekstra verwacht dat er daardoor 35 tot 45 miljard euro minder belastingen de schatkist binnenstromen.

Tel de te verwachten kosten van het noodpakket daarbij op en je komt uit op een extra lening van 45 tot 65 miljard euro voor de komende drie maanden, liet Hoekstra eerder weten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.