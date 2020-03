Voor de tweede dag op rij zijn er in Italië minder doden gevallen als gevolg van het coronavirus. De afgelopen 24 uur overleden 602 mensen, terwijl dat er een etmaal eerder 651 waren. Ook het aantal nieuwe geregistreerde besmettingen nam af.

Zaterdag overleden nog 793 mensen in Italië door het coronavirus, het hoogste aantal in het Zuid-Europese land sinds de uitbraak.

Italiaanse virologen hoopten dat afgelopen weekend voor het eerst de effecten van de lockdown zichtbaar waren en zondag was er met 651 doden dus sprake van een afname.

Die trend zette maandag door, al is het nog vroeg om te spreken van een kentering in het land, dat het zwaarst is getroffen door het virus. Het totaal aantal doden in Italië staat nu op 6.078, onder wie 3.776 in de veruit zwaar getroffen provincie Lombardije.

Overleden mensen in Italië door coronavirus per 24 uur 23 maart: 602

22 maart: 651

21 maart: 793

20 maart: 627

19 maart: 427

18 maart: 475

17 maart: 345

4.789 Italianen testen positief

Het aantal nieuwe geregistreerde besmettingen daalt sneller. De afgelopen 24 uur testten 4.789 Italianen positief op het coronavirus en dat waren er een etmaal eerder 5.560 en daarvoor 6.647.

Het totale aantal Italianen dat geregistreerd staat als besmet met het coronavirus is 50.418. 7.432 mensen in het Zuid-Europese land zijn inmiddels hersteld.

3.204 mensen liggen op dit moment op de intensive care in Italië en daar is wel sprake van een toename. Zondag waren het er nog 3.009.

40 Video Begraafplaatsen Bergamo vol: Italiaans leger ingezet

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.