Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft maandag een overzicht gepubliceerd over de situatie rondom het coronavirus in Nederland. Sinds woensdagmiddag zijn er 1.230 patiënten met het virus opgenomen in het ziekenhuis en zijn er 213 doden gevallen.

Om te beginnen is het te vroeg om een daadwerkelijke trend te signaleren in de gepubliceerde cijfers. Het effect van de genomen maatregelen moet deze week duidelijker worden, zo meldde het RIVM eerder.

In totaal zijn er op 23 maart 1.230 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Het gaat hier om 25,5 procent van alle bevestigde besmettingen in Nederland (4.479).

Ziekenhuisopnamen van patiënten met COVID-19 per dag. Niet alle patiënten in het ziekenhuis komen terecht op de ic, sinds 13 maart rapporteert het RIVM dagelijks de nieuwe ziekenhuisopnamen. (bron: RIVM)

Meeste ziekenhuisopnames in leeftijdscategorie 75-79

In de cijfers is te zien dat het grootste deel van de patiënten die met een besmetting met het coronavirus opgenomen zijn (geweest), in de leeftijdscategorie 75-79 ligt. Er zijn in totaal 191 mensen in deze leeftijdscategorie opgenomen (geweest) in een Nederlands ziekenhuis. Dit aantal vormt 15,5 procent van alle ziekenhuisopnames. De jongste persoon die aan de gevolgen van het virus is overleden, was 57 jaar oud.

Leeftijdscategorie van patiënten met COVID-19 die in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest), inclusief patiënten op de intensive care. (bron: RIVM)

1.150 coronagevallen bekend met onderliggende aandoening

Van 1.150 mensen die positief getest werden op het coronavirus, is bekend dat zij lijden aan een onderliggende aandoening. Dit is 24,2 procent van het aantal bevestigde besmettingen. Van 2.564 personen die het virus hebben opgelopen, 54 procent van het aantal bevestigde besmettingen, is niet bekend of zij een onderliggende aandoening hebben.

Het aantal onderliggende aandoeningen dat bij coronapatiënten werd vastgesteld ligt op 1.610. Dit aantal ligt hoger dan de 1.150 mensen, omdat een persoon meerdere onderliggende aandoeningen kan hebben. Het RIVM maakte al eerder bekend dat deze mensen meer risico lopen om zieker te worden door het coronavirus.

De meeste mensen met een onderliggende aandoening die in het ziekenhuis werden opgenomen lijden aan hart- en vaatziekten (263). 52 van hen zijn aan de gevolgen van het virus overleden. Ook mensen met een chronische longaandoening lopen een groter risico. 140 mensen met zo'n aandoening zijn opgenomen in het ziekenhuis.