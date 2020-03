De nieuwe minister voor Medische Zorg Martin van Rijn verwacht dat de strijd tegen het coronavirus de komende drie maanden het heftigst wordt. Daarom is zijn aanstelling in principe alleen voor die periode, zei de bewindsman maandag op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een korte toelichting op zijn aanstelling.

"Naar verwachting voeren we de komende drie maanden de hardste strijd, daarom kan mijn aanstelling ook tot die tijd beperkt blijven", zei Van Rijn. Daarna pakt hij in principe zijn oude baan als bestuurder van een ziekenhuizengroep weer op.

Maandagochtend werd Van Rijn beëdigd door de koning nadat vrijdag zijn aanstelling bekend werd gemaakt. Hij volgt de oververmoeide Bruno Bruins op, die vorige week woensdag tijdens een debat over het virus nog in elkaar zakte.

Van Rijns eerste prioriteit is dat er voldoende beschermingsmateriaal is voor het zorgpersoneel, zoals mondkapjes. Ook moet er genoeg medische apparatuur komen, zoals beademingsapparaten, zodat doktoren en verplegers hun werk kunnen doen.

Van Rijn wil capaciteit intensive care uitbreiden

De bewindsman zet verder in op de maximale uitbreiding van de intensivecarecapaciteit waarbij de patiëntenzorg zo veel mogelijk over de ziekenhuizen in Nederland wordt verspreid.

Tot slot wil Van Rijn samen met het kabinet de samenleving ervan doordringen dat afstand houden het allerbelangrijkste is om het virus zo min mogelijk te laten verspreiden. "Afstand houden is letterlijk van levensbelang in deze tijd", zei Van Rijn.

Het afgelopen weekend ontstond veel ophef nadat op beelden was te zien dat mensen zich niet aan de 1,5 meter afstand hielden, ondanks de nadrukkelijke oproep van onder anderen premier Mark Rutte. "Dat kan echt niet meer", aldus Van Rijn.

'Geloof me, het was ook voor mij een verrassing'

Van Rijns benoeming was voor velen een verrassing. Niet vanwege zijn ervaring, Van Rijn was jarenlang topambtenaar en daarna staatssecretaris op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wel omdat hij voor de PvdA in het kabinet Rutte II zat, de partij die nu oppositie voert.

"Toen ik in het najaar van 2017 samen met Edith Schippers (oud-minister voor Volksgezondheid, red.) het ministerie van VWS verliet, dacht ik er geen moment aan dat ik er weer zou terugkeren", zei Van Rijn. Ook hij was verbaasd toen Rutte hem vroeg voor de klus. "Geloof me, het was ook voor mij een verrassing."

Het is uitzonderlijk dat er nu een PvdA'er in een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zit. "Ik treed niet op als lid van de PvdA. In overleg met Lodewijk Asscher (partijleider, red.) heb ik besloten dit tijdelijk te doen", zei Van Rijn. Hij doet dat op persoonlijke titel. "De PvdA-fractie blijft doen wat het moet doen als oppositiepartij."

Wat Van Rijn betreft wordt er verder zo min mogelijk tijd besteed aan zijn bijzondere rol. "Er zijn momenten in het leven dat zulke politieke verschillen er niet toe doen." Nederland is volgens hem in de strijd tegen COVID-19 bezig aan een sprint en een marathon tegelijkertijd. "We moeten snel zijn en we moeten het lang volhouden."