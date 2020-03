Het kabinet gaat er strenger op toezien dat de bestaande maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden nageleefd. Zo worden alle bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen tot 1 juni verboden. Bij overtreding zullen er boetes worden uitgedeeld.

Dat maakte minister Ferd Grapperhaud (Justitie en Veiligheid) maandag na afloop van het ministerieel crisisberaad bekend.

Het gaat niet om nieuwe maatregelen, maar om een aanscherping.

De aankondiging volgt na het weekend waarin mensen in groten getale de natuur, het strand of de bouwmarkt bezochten. Premier Rutte riep het land vrijdag nog op om de maatregelen - van onder meer 1,5 meter afstand - echt na te leven. Dat is niet op alle plekken gelukt.

Het kabinet kondigde daarom aan te handhaven. Dat betekent dat het niet langer is toegestaan om je in een grote groepen buiten te begeven. Gezinnen mogen dat wel, maar een bokstraining op het strand of een picknick met vrienden in het park mag niet meer.

Stranden werden drukbezocht

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), liet zaterdag al aan NU.nl weten dat het nemen van nieuwe maatregelen zou afhangen van het gedrag van mensen.

Ondanks alle getroffen coronamaatregelen was het dit weekend op veel plekken in Nederland toch erg druk. Meerdere stranden werden drukbezocht vanwege het mooie weer, waarop gemeenten iedereen verzochten om weg te blijven en de noodzakelijke 1,5 meter afstand aan te houden. Zondagochtend kregen alle Nederlanders hiervoor nog een NL-Alert ter herinnering.

