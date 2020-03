Het kabinet gaat er strenger op toezien dat de bestaande maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden nageleefd. Zo worden alle bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen tot 1 juni verboden. Bij overtreding zullen er boetes worden uitgedeeld.

Dat maakte het kabinet maandag na afloop van het ministerieel crisisberaad bekend.

Het gaat niet om nieuwe maatregelen, maar om een aanscherping. De ondergrens van bijeenkomsten van maximaal honderd personen geldt niet meer en er zullen voortaan boetes worden uitgedeeld. "Voor Nederlandse begrippen zullen dat forse boetes worden", aldus minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Voor bedrijven komt dat neer op 4.000 euro en voor particulieren kan het oplopen tot 400 euro.

Premier Mark Rutte herhaalde zijn oproep om echt afstand te bewaren. "Houd je aan de 1,5 meter afstand. Doe je dat niet, dan gaan we handhaven vanaf drie personen" zei premier Mark Rutte. Hij roept mensen op om alleen naar buiten te gaan als dat nodig is. Een frisse neus halen mag, maar de oproep is om dat alleen te doen.

Ook boodschappen doen moet alleen. "Ik zie nog te veel dat mensen naar de supermarkt gaan als een uitje zien." In samenspraak met de supermarktbranche is afgesproken dat winkels er streng op kunnen toezien dat er niet te veel mensen tegelijk boodschappen doen. Dat moet ervoor zorgen dan er onderling voldoende afstand kan worden gehouden.

93 Video Rutte over nieuwe maatregelen: 'Je leeft niet alleen voor jezelf'

Rutte spreekt van een 'intelligente lockdown'

Wat de aanscherping betekent voor de horeca, kapperszaken en scholen is nog niet bekend. Het kabinet kondigde eerder aan dat daar een sluiting voor geldt tot 6 april. Hetzelfde geldt voor de maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei dat het niet is uitgesloten dat deze maatregelen worden verlengd.

Volgens Rutte geldt nu een "intelligente lockdown" waar gezonde mensen nog de vrijheid hebben om alleen naar buiten te gaan. Nieuwe maatregelen die nog verder zouden gaan zou neerkomen op een totale lockdown, maar dat hoopt de premier te voorkomen.

Drukte op stranden en bij de bouwmarkt

Rutte benadrukte maandag dat het overgrote deel van Nederland zich goed aan de regels houdt, maar heeft zich geïrriteerd aan de beelden van afgelopen weekend waar mensen in groten getale de natuur, het strand of de bouwmarkt bezochten. "Je leeft niet voor jezelf", zei de premier. "Houd je aan de afspraken. Doe het voor de ouderen en de kwetsbaren."

Het kabinet kondigde daarom aan te handhaven. Dat betekent dat het niet langer is toegestaan om je in een grote groepen buiten te begeven. Groepen met drie personen of meer die geen 1,5 meter afstand houden moeten rekening houden met boetes. Gezinnen mogen nog wel samen naar buiten, maar een bokstraining op het strand of een picknick met vrienden in het park mag niet meer.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.