Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat in samenwerking met onder meer het Verbond van Verzekeraars en reisbrancheorganisatie ANVR proberen in het buitenland gestrande Nederlanders terug te halen. Het ministerie schat dat duizenden Nederlanders vastzitten in het buitenland door de reisbeperkingen in verband met het coronavirus, maakt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) maandag bekend.

Het gaat om gestrande Nederlanders die op eigen gelegenheid een reis hebben geboekt en geen beroep kunnen doen op een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.

Blok: "Om deze specifieke groep mensen - die door de enorme impact van het coronavirus echt geen kant op kan - toch veilig naar huis te brengen, is een maximale inspanning noodzakelijk".

Omdat de reis van deze groep niet via een organisatie is geboekt, is het zonder registratie moeilijk in te schatten om hoeveel gestrande Nederlanders het gaat. Minister Blok zei dat er dagelijks tienduizend telefoontjes op het ministerie binnenkomen. Op basis daarvan wordt geschat dat duizenden Nederlanders terug willen.

Het kabinet heeft samen met de reisbranche en de verzekeraars een convenant opgesteld dat het mogelijk moet maken om alle hulpverzoeken te ordenen en terugkeervluchten te organiseren. Nederlanders die terug willen, moeten zich daarvoor melden op www.bijzonderebijstandbuitenland.nl. Voor de hele operatie wordt door de drie partijen maximaal 10 miljoen euro uitgetrokken, maar er geldt ook een eigen bijdrage voor de reizigers.

Voor reizigers binnen Europa geldt dat zij zelf 300 euro moeten betalen. Zit je buiten Europa vast, dan kost het 900 euro. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: "Dit wordt een megaoperatie in een moeilijke tijd. Wij doen ook een beroep op de Nederlanders zelf."

Onduidelijk hoe lang gaat duren voordat alle Nederlanders terug zijn

Hoe lang het gaat duren voordat de eerste Nederlanders terugkeren, hangt af van de medewerking van de landen waar zij vast zitten. Of het gaat om een kwestie van dagen, weken of maanden kon minister Blok niet zeggen. "Het zal van land tot land verschillen", aldus Blok.

Hij ziet dat in sommige landen een staat van beleg is afgekondigd wat het onmogelijk maakt voor Nederlandse vliegtuigen om daar te landen. Toch hoopt de minister dat deze week de eerste vluchten zullen vertrekken.

Buitenlandse Zaken zegt momenteel in druk overleg te zijn met meerdere landen om de landingsmogelijkheden voor Nederlandse terugkeervluchten te versoepelen. Dat heeft er onder meer toe geleid dat er afgelopen week extra vluchten konden worden ingezet om Nederlanders uit Marokko terug te halen.

Als het niet lukt om gestrande reizigers op korte termijn te laten terugkeren, dan zal de alarmcentrale - waar mensen zich via de website kunnen melden - proberen te helpen bij het zoeken van een verblijfsplek.

De regeling is overigens alleen bedoeld voor Nederlanders die tijdelijk is het buitenland verblijven. Nederlanders die permanent buiten Nederland verblijven komen niet in aanmerking voor de regeling, net als expats die semi-permanent in het buitenland zitten.

