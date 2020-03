Een Italiaanse coronapatiënte van 95 is afgelopen weekend hersteld. De hoogbejaarde vrouw is daarmee de op een na oudste persoon ter wereld die is hersteld van COVID-19.

Op 5 maart werd Alma Clara Corsini uit de plaats Fanano in de provincie Modena naar het ziekenhuis gebracht. Ze vertoonde symptomen die passen bij een besmetting met het coronavirus. Vanwege haar hoge leeftijd leek de kans aanvankelijk niet groot dat ze het zou overleven. Het grootste deel van de mensen die overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus is op leeftijd.

Tijdens de behandeling ging Corsini echter vooruit en uiteindelijk werd ze vorige week genezen verklaard. Afgelopen vrijdag keerde de vrouw weer terug naar huis.

Tegen Italiaanse media verklaarde de vrouw zich goed te voelen en gaf ze complimenten aan de zorgverleners. Volgens de medici die haar behandelden zal de vrouw volledig herstellen van haar besmetting. "Haar lichaam heeft geweldig gereageerd", aldus haar verzorgers, die vertelden dat de vrouw zonder antivirale middelen is hersteld. Dat is zware medicatie die veel wordt gebruikt bij de behandeling van coronapatiënten.

Begin maart herstelde een 98-jarige vrouw uit China van haar besmetting. Zij geldt als de oudste persoon die COVID-19 heeft overleefd.

Het herstel van Corsini is een sprankje goed nieuws uit Italië. Het land gaat zwaar gebukt onder de coronacrisis. Zondag kwam het dodental op 5.476 te staan en daarmee is Italië het land met de meeste doden.

