Huisarts Carin Littooij was zondag te gast bij het tv-programma Op1 en vertelde aan tafel dat ze enkele dagen eerder positief was getest op het coronavirus. De huisarts hield zich daarmee wel aan de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar niet aan het advies van wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Littooij vertelde zondag in de uitzending dat ze vorige week positief op het COVID-19-virus was getest. Eerder was haar man al besmet geraakt met het virus.

Dat de arts alsnog aan het programma deelnam, leidde online tot veel kritiek. Ook medegast en D66-partijleider Rob Jetten was zichtbaar verbaasd dat de positief geteste huisarts aan tafel zat.

Littooij zei dat ze over haar deelname aan het programma had overlegd met de GGD en aan het werk moest. Toch kreeg ze online veel kritiek, omdat mensen vonden dat ze haar medegasten in gevaar bracht.

Littooij, die ook lid is van het coronateam van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), hield zich naar eigen zeggen aan de RIVM-richtlijnen. Daarin is vastgelegd dat patiënten die 24 uur lang geen symptomen ervaren "genezen" beschouwd kunnen worden.

Had Littooij beter thuis kunnen blijven?

Het advies van het RIVM luidt nu: besmette personen moeten in thuisisolatie blijven totdat ze 24 uur lang geen enkel symptoom meer vertonen, van een lichte loopneus tot een kuchje. Op dat moment zijn ze volgens de website van het RIVM "genezen" en kunnen ze anderen niet meer besmetten.

Littooij laat in een verklaring van het LHV weten dat ze zondag al ruim drie dagen (sinds donderdagochtend) symptoomvrij was. De grens van 24 uur was ze tijdens de uitzending dus al "ruimschoots" gepasseerd. Haar televisieoptreden was daarbij "uitgebreid afgestemd" met de GGD en het RIVM.

Ook de redactie van Op1 was op de hoogte van haar besmetting, bevestigt BNNVARA. De omroep benadrukt dat de overweging om de arts uit te nodigen was gestoeld op het advies van "de huisarts, het LHV, de GGD en het RIVM".

De huisarts is maandag weer aan het werk gegaan, maar handelt uit voorzorg alleen telefonische consulten af.

24 uursgrens wijkt af van WHO-advies

De richtlijnen van het RIVM wijken echter wel af van het advies van de WHO, die afgelopen week adviseerde dat mensen na hun genezing nog twee weken in isolatie moeten blijven.

De grens van 24 uur lijkt willekeurig, maar is volgens een RIVM-woordvoerder specifiek ingesteld om de druk op de zorg te verlichten in zwaar getroffen gebieden zoals Noord-Brabant. Dankzij deze grens kan zorgpersoneel na een besmetting snel weer aan het werk.

Voor het huidige beleid van het RIVM is het cruciaal dat patiënten besmettelijker zijn naarmate ze meer symptomen vertonen. Volgens het instituut zijn er wel aanwijzingen dat het virus verspreid kan worden door besmette personen zonder ziekteverschijnselen. Het is echter nog onduidelijk welke impact dit heeft op de verspreiding van het COVID-19-virus.

