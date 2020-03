Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is opgelopen tot 213. Sinds zondag zijn er 34 dodelijke slachtoffers bij gekomen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandagmiddag in de dagelijkse update.

Zondag kwamen er nog 43 dodelijke slachtoffers bij. Vrijdag en zaterdag overleden op beide dagen dertig mensen. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar. De gemiddelde leeftijd van mensen die in Nederland aan COVID-19 zijn overleden, is nu 82 jaar.

Het aantal bevestigde besmettingen is gestegen tot 4.749. Zondag lag dat aantal nog op 4.202. Dit is niet het werkelijke aantal besmettingen. Dat aantal ligt veel hoger, doordat lang niet iedereen meer wordt getest vanwege de schaarste testcapaciteit. Vooral patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen en zorgverleners worden getest.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord-Brabant (1.558). De provincies Zuid-Holland (647) en Noord-Holland (600) tellen na Noord-Brabant de meeste besmettingen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.