Het dodental als gevolg van de coronacrisis is in Spanje fors opgelopen. Sinds zondag zijn in het land 462 mensen aan COVID-19 overleden. Dat brengt het totale aantal doden in Spanje op 2.182. De Spaanse overheid bereidt zich voor op een piek in het aantal doden.

Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid meldt maandagochtend dat het aantal bevestigde besmettingen is gestegen van 28.572 naar 33.089.

Naar verwachting krijgt Spanje deze week te maken met veel meer sterfgevallen. Premier Pedro Sánchez zei dat de "schadelijke golf" er nog aan moet komen. De intensivecareafdelingen in meerdere Spaanse plaatsen beginnen vol te raken.

Zondag verscherpte het land de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo werd de noodtoestand met vijftien dagen verlengd en werden de vliegvelden en havens voor de meeste buitenlanders voor dertig dagen gesloten. Alleen Spanjaarden, buitenlanders die in Spanje wonen, luchtvaartpersoneel, gezondheidsmedewerkers, scheepspersoneel en diplomaten kunnen in Spanje nog normaal reizen.

Spanje voerde vorige week beperkingen in voor het gebied langs de grenzen met Portugal en Frankrijk.

