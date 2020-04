De kans is groot dat veel mensen ook na 6 april nog moeten thuiswerken. Hoe hou je het al die weken gezellig?

Samen aan de keukentafel klinkt heel leuk en romantisch, maar wat als je daartoe gedwongen wordt door het huidige coronavirus?

Op Twitter wemelt het van de verhalen. Gevechten om muismatten, luid bellende partners en je partner die zich ineens net zo blijkt te gedragen als die éne irritante collega. Hoe hou je het gezellig als je drie weken op elkaars lip zit?

'Zeg niet alles wat je denkt'

Marjolein Engbers hamert op communicatie. Ze begeleidt stellen die samen een bedrijf runnen. "De kwaliteit van de communicatie bepaalt de kwaliteit van deze thuiswerkperiode."

Dat betekent niet dat je alles wat je denkt moet zeggen. "Als jij ontploft over het feit dat je partner hard belt, is het daarna misschien stiller, maar de spanning wordt er niet minder door."

“Je ziet je partner in een ander daglicht, dat kan ook de aantrekkingskracht weer aanwakkeren” Joey Steur, relatietherapeut

In plaats daarvan, is het goed om duidelijk te maken wat je verlangen is. "Vind jij het gedrag van je partner irritant, vraag je dan af waar dat vandaan komt."

Het is daarbij belangrijk om te weten hoe jij zelf het liefst je werkdag indeelt, zegt relatietherapeut Joey Steur. "Werk je het liefst twee uur geconcentreerd en dan even koffie? Kun je je ’s ochtends of juist ’s middags beter concentreren?" Door dit met elkaar af te spreken, kun je verwachtingen beter managen. Ze waarschuwt: doe dat op een moment van rust. "Niet op het moment dat je al geïrriteerd bent, want dan kan het snel escaleren."

“Storm niet zomaar binnen met de boodschap dat er nog een cadeautje gekocht moet worden of bos bloemen verstuurd.” Marjolein Engbers

'Niet uitpraten heeft geen zin'

Dat gebeurt bovendien een stuk sneller met je partner dan met een collega. "Met collega’s denk je toch vaker: ik laat het even. Met je partner zeg je sneller wat je irriteert, wat in dit soort situaties niet altijd de juiste beslissing is."Haar tip? ‘Geef elkaar even de ruimte, maar kom er zeker op terug. Je zit nou eenmaal drie weken op elkaars lip, het heeft geen zin om het niet uit te praten.’

Zijn de verwachtingen gemanaged, dan is het volgens Engbers goed om duidelijke afspraken te maken waar je werkt en hoelang je dat doet. Ook is het belangrijk te weten wanneer je een beroep op de ander kan doen.

"Storm niet zomaar binnen met de boodschap dat er nog een cadeautje gekocht moet worden of bos bloemen verstuurd." Dingen die de ander normaliter via WhatsApp kan beantwoorden wanneer het uitkomt, kunnen nu op het verkeerde moment gevraagd worden.

'Sluit de dag af met een ritueel'

Aan het eind van de werkdag pleit Engbers voor een overgangsritueel. "Ga douchen of samen een wandelingetje maken. Normaal stap je in de auto, nu doe je fysiek even wat anders waardoor je je werkdag afsluit."

Steur benadrukt bovendien dat de drie weken óók juist een boost kunnen geven aan je relatie. "Je ziet je partner in een ander daglicht, dat kan ook de aantrekkingskracht weer aanwakkeren tussen jullie twee. Zoek de verbinding in deze tijd van crisis, misschien brengt het jullie dichter bij elkaar."